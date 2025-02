Steve Bannon sale de la cárcel para incorporarse a la campaña de Trump

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump y destacado estratega de la extrema derecha estadounidense y mundial, ha salido de prisión este martes tras cuatro meses entre rejas por un delito de desacato al Congreso. De esta manera, la figura clave de la campaña del magnate ... en 2016 puede retomar su discurso público a una semana del decisivo 5 de noviembre.

«No estoy roto, estoy empoderado», declaró Bannon, de 70 años, al periódico 'The New York Times' a las puertas de la prisión federal de baja seguridad de Danbury, en Connecticut. Aunque ya no trabaja oficialmente para el expresidente, ha seguido utilizando su influencia para que Trump vuelva a la Casa Blanca. Este mismo martes tiene previsto retomar su podcast 'War Room' con la intención de movilizar a las bases republicanas para devolver al magnate al Despacho Oval en enero de 2025. El estratega ha tenido un papel destacado en los medios de derecha antes y después de trabajar en la Casa Blanca.

El agitador ultra cumplía condena por no presentarse ante la comisión que investigaba el asalto al Capitolio el 6 enero de 2021 cometido por una turba de partidarios de Trump que pretendían evitar que el Congreso certificase la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. El órgano citó a Bannon por una conversación que mantuvo con Trump en diciembre de ese año y en la que pedía al entonces presidente a estudiar algún tipo de iniciativa para poner en cuestión los resultados de las elecciones, que dieron la victoria al demócrata Joe Biden.

Así, este desafío a la citación de esta comisión le ha costado cuatro meses entre rejas. Cuando se produjo su entrada en prisión el 1 de julio aseguró estar «orgulloso» de cumplir condena «si es lo que hace falta para enfrentarse a Joe Biden».

No es la única acusación que ha tenido que enfrentar Bannon durante estos años. Sufrió la imputación de los delitos de fraude electrónico y blanqueo de capitales en 2020 por, supuestamente, hacer uso personal de millones de dólares donados para la construcción de un muro en la frontera de México, una de las promesas estrellas de Trump durante su mandato. El entonces presidente firmó un indulto general para su asesor antes de dejar el Despacho Oval, lo que obligó a la justicia a desestimar los cargos en su contra. Otros acusados por este caso fueron declarados culpables.