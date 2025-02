«No he sentido esta energía demócrata desde Obama», proclaman los partidarios de Kamala Harris

La cancha del United Center de Chicago fue testigo de muchas de las mejores canastas de Michael Jordan. Remontadas con lanzamientos de triple en el ... último segundo. El pabellón, con capacidad para 20.500 espectadores, alberga desde este lunes y hasta el jueves la Convención del Partido Demócrata, todo un espectáculo mediático que atraerá a la ciudad de Illinois a más de 50.000 personas y que estará vigilado por 2.500 policías. Kamala Harris, que ha sustituido a Joe Bien como candidata para enfrentarse al republicano Donald Trump, quiere emular a Jordan y darle la vuelta al partido electoral antes de la cita con las urnas el 5 de noviembre. Y, de momento, lo está consiguiendo. Con ella, su formación ha renacido y ya domina en las encuestas. «He estado en todas las convenciones desde que puedo votar y no había sentido esta energía, esta electricidad, desde Barack Obama», asegura el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzke.

En las cinco semanas que han pasado desde la renuncia entre lapsus y meteduras de pata de Joe Biden, los demócratas han cambiado de rostro, el de Harris, y de sensación. Ahora todo es optimismo. Según una encuesta de la Universidad de Monmouth, en junio sólo el 46 por ciento de los votantes de esta formación estaban entusiasmados ante un nuevo combate con Trump. Ahora, son el 85 por ciento. «Ha sido una transformación histórica», subraya Joseph Foster, expresidente del Partido Demócrata. «Nuestra gente está eufórica. Los jóvenes están comprometidos. Nunca he visto nada igual», apunta.

Tras la Convención republicana, que se celebró en julio, el turno es ahora para Harris y su elegido para vicepresidente, Tim Walz. Durante cuatro días tendrán todos los focos de Estados Unidos para difundir sus mensajes. El United Center y el Centro de Convenciones McCormick Place, ubicado en el centro de Chicago, serán los escenarios para hablar sobre temas clave como inflación, seguridad, inmigración y conflictos como el de Gaza. En relación a este último asunto, cerca de 200 organizaciones humanitarias y sociales tienen previsto manifestarse esta semana frente a la Convención Demócrata. Tras el atentado que sufrió Trump en julio, las medidas de seguridad son máximas en Chicago.

Chicago y los inmigrantes

Las calles de 'la ciudad de los vientos' se han convertido en el hogar al aire libre de muchas familias de inmigrantes de América Central y del Sur que huyeron de la pobreza, la violencia y la corrupción. Están en los parques, bajo los puentes... Muchos no hablan inglés y no tienen permiso de residencia. Venden golosinas o piden limosma con carteles de cartón en el centro de la urbe, cerca del United Center. El alcalde, Brandon Johnson, ya ha dicho que no va a desalojarlos. La cuestión de la inmigración, que Trump usa contra el Gobierno de Biden, es una de las claves de la campaña.

Tras su paso ayer por Pensilvania, Harris se dirigió a Chicago para la gran fiesta electoral de los demócratas. Hoy, en la primera de las cuatro jornadas, Biden, en compañía de la primer dama, Jill Biden, dará un discurso que puede sonar a despedida. Pero, como adelanta 'The New York Times', no caerá en la melancolía, sino que resaltará que durante su mandato y el de Harris EE UU ha reforzado su posición como «el país más fuerte del mundo».

Hasta el jueves, por el United Center pasarán al estilo de Michael Jordan los mejores anotadores del Partido Demócrata: Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, Jason Carter... Y ya el jueves, Harris aceptará el mandato de los suyos para luchar contra Trump y ser la primera presidenta negra de Estados Unidos.