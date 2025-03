Trump arrasa en el 'Supermartes' y fuerza a Nikki Haley a abandonar la carrera electoral

Uno tras otro, empezando por el líder del Senado, Mitch McConnell, que en su día lo culpó de la insurrección del 6 de enero, los ... barones del Partido Republicano se fueron cuadrando este miércoles ante Donald Trump, dada la abrumadora superioridad mostrada en 14 de los 15 estados que votaron en las primarias del 'Supermartes'. A su rival, Nikki Haley, no le quedó más remedio que tirar la toalla, lo que no significa necesariamente que se sume a su movimiento MAGA (Make America Great Again) y le rinda pleitesía.

«Nunca sigas a la masa. Ten siempre tus propias ideas», parafraseó a Margaret Thatcher al anunciar su retirada. Haley era fan de la primera ministra británica, a la que citó en su libro 'With all due respect' (Con el debido respeto) por una frase que incorporó a su campaña: «Si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Pero si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer». Horas antes, en una entrevista en 'The Mark Levin Show', Trump había dicho de ella que se había «vuelto loca» y que era «una persona muy iracunda».

Su exembajadora en la ONU era la única mujer en unas primarias en las que participaron al menos 13 hombres. Tuvo suerte de no ponerse en el punto de mira hasta noviembre, cuando su buen desempeño en los debates elevó su perfil como alternativa al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que como favorito fue blanco habitual de los ataques del magnate. Entonces empezó a llamarla por su nombre de bautismo, Nimrata, para destacar su origen indio, como hiciera en su día con Barack Hussein Obama. Ella todavía intentaba navegar entre dos aguas para no antagonizar a sus seguidores, como le ocurrió al exgobernador de New Jersey Chris Christie, quien se posicionó como el antiTrump de la campaña. Para cuando encontró su voz en New Hampshire y tuvo las agallas de atacarle, ya era demasiado tarde. Solo entonces entendió que lo que no le había gustado de Christie a los votantes independientes era su colmillo afilado y su falta de principios, porque los que intentan rescatar al Partido Republicano de Reagan y Bush aprecian las formas y los valores.

Tras la derrota La exgobernadora de Carolina del Sur aseguró que no dejará «de utilizar su voz»

Para John Dean, que fue consejero de Richard Nixon en la Casa Blanca, que el partido conservador haya nominado «a un candidato imputado con 91 cargos es impactante». «Los republicanos que yo conozco que han votado por Haley no pueden abrazar a Trump ni al partido que es hoy, se harán independientes». Por eso la cortesía y elegancia que mostró Haley en sus cuatro minutos de despedida reforzaron aún más su perfil. «Le felicito y le deseo que le vaya bien, como le desearía a cualquiera que pudiera ser presidente de Estados Unidos. Nuestro país es demasiado valioso como para permitir que nuestras diferencias nos dividan», le dedicó.

Ampliar Nikki Haley, en un acto de campaña esta semana en Massachusetts. AFP

Con eso se ponía también al servicio de Joe Biden y de cualquiera que pueda ganar las elecciones. Por si los ataques incansables de Trump dejaron dudas, se definió como una «republicana que siempre apoyará al nominado republicano», y avisó de que no dejará «de utilizar su voz». A sus 52 años, se sabe depositaria del valioso grupo de conservadores moderados e independientes que el magnate necesitará para ganar en noviembre. Es también custodia del alma del partido y quien más posibilidades tiene de resucitarlo en 2028, si la democracia aguanta un segundo mandato de Trump.

Encuestas reveladoras

Si bien los legisladores que tendrían que gobernar con el magnate temen ponerse en su diana, la vieja guardia no logra taparse la nariz. «Donald Trump está llevando a nuestro partido y a nuestro país por el camino equivocado», dijo este miércoles a CNN el exgobernador de Arkansas y excandidato presidencial Asa Hutchinson. «Quiero ver qué ocurre en la convención, pero no esperéis que le apoye en estas elecciones».

Los protagonistas Joe Biden Reelección Joe Biden arrasó el martes en los 16 Estados donde los demócratas celebraron primarias, con más del 70% de las papeletas en cada uno de ellos. Sólo perdió en el territorio asociado de Samoa. Donald Trump De vuelta Donald Trump deberá esperar a la convención republicana de julio para ser el candidato oficial, pero el 'Supermartes' confirmó su nominación tras cosechar más del 60% de los votos en 14 de 15 Estados. Nikki Haley Despedida Nikki Haley dio por perdida la batalla contra Trump para la nominación conservadora tras ganar sólo en el Estado de Vermont y el distrito de Columbia desde el inicio de las primarias en enero.

Trump hubiera barrido este 'Supermartes' de no ser porque Haley se alzó ganadora en Vermont, el único Estado que se ha apuntado en las primarias, junto al distrito de Columbia. El expresidente ganó por más del 80% en Oklahoma, Alabama y Alaska, y por encima del 70% en California, Texas, Tennessee, Maine, Arkansas y Carolina del Norte.

Quizás lo más revelador de la jornada fueron las encuestas a pie de urna que se llevaron a cabo en seis de los quince Estados. Trump se impuso, como se esperaba, entre los votantes más conservadores, los evangélicos y los anglosajones sin educación superior, pero lo más preocupante es que entre el 50% y el 88% de la población no cree que Biden ganase legítimamente las elecciones. Los votantes confían en el empresario más que en nadie para mejorar la economía, poner orden en la frontera y gestionar una crisis internacional. El 43%, en lugares como Carolina del Norte, está «enfadado» e «insatisfecho» con la marcha del país. Y si bien en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur la mayoría decía que repensaría su apoyo si era condenado por algún delito, el 64% de los electores de Carolina del Norte afirmó que eso no cambiará nada.

«¿Estás listo para esto? Estas elecciones van a ser entre nosotros y toda la derecha MAGA, así que vamos a necesitar formar un gran equipo para acabar el trabajo», dijeron este miércoles los responsables de la campaña de Biden a sus seguidores.