Trump y Biden arrasan en un 'Supermartes' con poca intriga

Hubo victorias simbólicas, votos de protesta y alguna sorpresa, pero nada que alterase lo que estaba escrito: Donald Trump y Joe Biden arrasaron en la ... jornada de primarias del Supermartes y, a falta de que las matemáticas confirmen su nominación, se enfrentarán en noviembre.

«La victoria es nuestra mejor venganza», escribió Trump a sus seguidores, tan pronto como cerraron los colegios electorales. Su única rival en pie, Nikki Haley, solo se atribuyó una victoria, la de Vermont, un estado vecino a New Hampshire, donde su candidatura obtuvo en enero un balón de oxígeno que en su día celebró como una victoria. Ayer martes, ni siquiera salió a celebrarlo. La ex gobernadora de Carolina del Sur se refugió en silencio en su casa de Charleston y dejó la atención de las cámaras al hombre que no cree que pueda ganar las elecciones de noviembre.

Trump no la mencionó. Su discurso, el primero de las generales, indica cuáles serán las líneas de ataque de la campaña, por este orden: inmigración, inflación, guerras, delincuencia, energía e impuestos. «¡Vamos a recuperar nuestro país!», proclamó desde su mansión de Mar-a-Lago. «¡Vamos a hacer cosas que nadie pensó que se podían hacer!», añadió.

Los analistas se habían preguntado qué Donald Trump verían anoche, si el conciliador de tono presidencial que se oyó en Iowa y Carolina del Sur, o el irritado y combativo de New Hampshire, cuando el discurso triunfal de Haley le puso de mal humor. A estas alturas, el expresidente parece haber superado la incomodidad de su presencia y está centrado en la verdadera batalla, la de noviembre.

Biden también. «Si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca todo el progreso que hemos hecho está en peligro», advirtió en un comunicado, en el que también exponía las líneas de ataque de su campaña: la amenaza que supone para la democracia, el derecho al aborto, los recortes de impuestos para las clases altas, el caos, la polarización «y la oscuridad que definió su mandato». «Hará o dirá cualquier cosa para volver al poder. Lo que le motiva es el rencor y el engaño, está centrado en su propia venganza y represalia, no en los intereses del pueblo estadounidense», previno.

15 Estados pasaron este martes por las urnas en las primarias republicanas y 16 lo hicieron para elegir al candidato demócrata.

Su campaña no se equivoca al poner el foco en el rencor del ex presidente, pero se olvida de que eso es lo que resuena con sus seguidores. Tras la histórica inflación que ha seguido a la pandemia, muchos estadounidenses están resentidos con un sistema que a menudo les obliga a elegir entre hacer la compra o poner gasolina al coche.

Perfora, cariño, perfora

Uno querrá que voten recordando el pasado, el otro temiendo el futuro. Trump se apuntó anoche 14 victorias de los 15 estados en juego, que le sitúan cerca de los 1.215 delegados necesarios para asegurar la nominación del partido. Haley solo tiene 66, por lo que es matemáticamente imposible que le de caza. Con todo, anoche se resistió a retirarse de la contienda. «La unidad no se logra simplemente diciendo 'estamos unidos', dijo en un comunicado su portavoz Olivia Perez-Cubas. «Hoy (por ayer), estado tras estado, hay un gran bloque de votantes que están expresando profundas preocupaciones sobre Trump», añadió.

En su contexto Una victoria por la mínima en noviembre Algunos sondeos señalaban anoche que, de extrapolar los resultados del 'Supermartes' al 5 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales, Joe Biden ganaría por apenas dos puntos (46% de intención de voto frente al 44% de Trump).

Detrás de la victoria arrolladora de Biden, que ni siquiera salió a celebrar los resultados, también se esconde un voto de protesta. Siete de los estados en juego contenían la opción de un voto en blanco, que en Minnesota llegó al 19% y en Carolina del Norte al 12.7%. Hubo también una derrota simbólica, la del empresario Jason Palmer en los caucus de la isla de Samoa asociada a EEUU, donde le votaron 51 personas, frente a las 40 que lo hicieron por Biden. Ninguna de ellas puede votar en noviembre. El presidente ya batió resistencias mayores en las anteriores elecciones en las que Bernie Sanders no se retiró hasta abril. Esta vez su único obstáculo es él mismo.

Trump esperó los resultados tranquilamente en su residencia de Mar-a-Lago, donde ya ha recibido al portavoz del Congreso, Mike Johnson, para estudiar la estrategia necesaria para mantener la mayoría en la Cámara Baja, y al senador de Montana Steve Daives, que está al frente de la campaña del Senado y es compañero de caza y pesca de su hijo Donald Trump Jr. El primogénito del expresidente, que ha tomado un papel relevante en esta campaña, trabajó este martes el voto hasta el último minuto con un mitin en Rome (Georgia).

Taylor Swift al ataque

No es que faltaran celebridades intentando animar la jornada. La cantante Taylor Swift, estrella de la SuperBowl de este año, se lanzó a primera hora en Instagram animando a sus 282 millones de seguidores a participar. Intentaba no resultar partidista, aunque todo el mundo sabe de que lado se inclina. Registrada en Tennessee, según su portavoz, en 2018 dio un espaldarazo al gobernador del Estado que se presentaba por el Partido Demócrata para un asiento al Senado y a otro candidato demócrata a la Cámara Baja. Desde entonces ha sido muy vocal en temas de derechos humanos y, en particular, sobre los derechos del colectivo gay y transexual. En septiembre pasado también utilizó su cuenta de Instagram para alentar a los jóvenes a registrarse para votar, uniendo su cuenta a la de la organización sin ánimo de lucro vote.org. Un mensaje anterior que coincidió con su gira ERA resultó en 35.000 nuevos votantes, según la organización.

«Quiero recordaros, chicos, que votéis por la gente que más os represente, si es que todavía no habéis hecho planes para votar hoy», escribió ayer en Instagram. Sus representantes aseguraron que había mandado su voto por correo, una fórmula en la que no confían los seguidores de Trump, a raíz de las sospechas difundidas por éste sobre fraude electoral.