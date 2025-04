Harris se adentra en territorio enemigo en busca del voto de los republicanos descontentos con Trump

La entrevista de Kamala Harris el miércoles en la cadena ultraconservadora Fox News fue otro ejemplo de la estrategia de la campaña demócrata de internarse ... en territorio enemigo con el objetivo de cosechar el creciente desencanto con Donald Trump que existe entre los republicanos moderados. Tanto sobre el terreno en los Estados bisagra como entre los trabajadores, en las zonas agrarias y entre las mujeres, el partido de la vicepresidenta se está mostrando en esta campaña más agresivo que en anteriores procesos electoral a la hora de incrementar su margen de voto más allá de los indecisos.

El número de demócratas que ha participado en entrevistas en Fox ha aumentado considerablemente desde agosto -cuando Harris fue designada oficialmente candidata a la Casa Blanca- y se ha duplicado respecto a la campaña de 2020. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, fue uno de los que se metió en la boca del lobo con más éxito, hasta el punto de sacar pecho de ello en la convención demócrata: «Soy Pete Buttigieg y es posible que me reconozcan por Fox News». Los gobernadores de California, Gavin Newsom, y Pensilvania, Josh Shapiro, y los representantes de Florida, Jared Moskowitz, y de California, Ro Khanna, han realizado también múltiples apariciones en la cadena del magnate Rupert Murdoch.

Bajo presión para romper el empate técnico -según las encuestas más recientes- con Trump, los demócratas han decidido aprovechar todas las oportunidades a su alcance para adentrarse en la esfera de dominio de la ultraderecha y tratar de comunicar su mensaje sin filtros directamente a los electores republicanos. La travesía por Fox, sin embargo, no fue fácil el pasado miércoles para la Harris. Su entrevista con el presentador Bret Baier fue una muestra de la actitud de desprecio y desconsideración habitual de la burbuja mediática extremista hacia la vicepresidenta. Mientras él la interrumpía repetidamente con argumentos sacados del libro de Trump, ella insistía con mucho tacto: «Tienes que dejarme terminar, por favor»; «estoy respondiendo al punto que estás planteando y me gustaría terminar»; «estamos hablando al mismo tiempo».

Debate migratorio

Las mujeres de tendencia conservadora, cuyo voto tratan de atraer los demócratas, especialmente a través del sensible tema del aborto, pudieron ver en directo el tratamiento que los hombres de su propio partido dan a una mujer de color en un cargo de poder. Aunque casi la mitad de la entrevista -con una duración total de 26 minutos- estuvo dedicada a la inmigración y a la seguridad fronteriza, dos temas delicados para su partido, la vicepresidenta tuvo la oportunidad de dirigir la conversación en la dirección que deseaba con el fin de influir ante millones de votantes. Harris atacó a Trump por su preferencia por el caos frente a las soluciones, por ejemplo con su oposición a la legislación migratoria para regular el problema en la frontera, y le acusó de no estar preparado para gobernar y de ser un peligro para la democracia.

La vicepresidenta acostumbra a responder con su silencio a los insultos, las teorías conspirativas y los bulos que corren sobre ella

Con todo, enfrentar al enemigo en su propio terreno tiene un elevado coste. Los constantes insultos del republicano hacia su rival han ayudado a normalizar la descalificación sistemática. Y, a medida que Harris ha aumentado su ventaja en los sondeos, Trump ha incrementado su agresividad. «Joe Biden se volvió discapacitado mental. Kamala nació así», soltó en un mitin en septiembre. Los ataques personales abundan sobre todo en las plataformas digitales, donde el tono se eleva hasta un nivel que Barack Obama o Hillary Clinton jamás llegaron a conocer.

Los bulos y las teorías conspirativas alrededor de Harris por su condición de mujer y por sus raíces mixtas (hindú y negra) han invadido el ecosistema digital. Hay desde afirmaciones falsas sobre su supuesta condición transgénero a comentarios sobre su ascenso debido a sus relaciones con hombres o amenazas de muerte que han derivado en detenciones policiales. Incluso el multimillonario Elon Musk evidenció su mal gusto en una publicación en X -plataforma de su propiedad- que borró más tarde donde cuestionaba por qué «nadie está tratando siquiera de asesinar a Biden/Kamala» a raíz del segundo atentado frustrado contra Trump.

El podcast de moda

La vicepresidenta ha optado por no responder a los ataques para no alimentar su efecto y evitar dar más oxígeno a su rival en la campaña. Así, cuando fue preguntada sobre las descalificaciones vertidas por Trump, señaló en una entrevista en CNN que no tenía nada que decir. Pero las incursiones de la demócrata en territorio republicano continúan, y es posible que este fin de semana realice una aparición en el conocido podcast de Joe Rogan, un comediante y exactor de tendencia libertaria con más de 17,4 millones de suscriptores en todo el mundo. A lo largo de su trayectoria ha respaldado posturas contradictorias -como apoyar a Bernie Sanders y criticas las vacunas contra el covid- y, en la actual contienda, ha elogiado a Harris y a su equipo de campaña., por ejemplo, en el debate de candidatos del pasado 10 de septiembre.

Rogan, que en su plataforma ha dado a menudo espacio a invitados con posiciones extremistas, señaló también recientemente que una presidencia de Harris-Walz vendría con «recortes» a la libertad de expresión en línea. Musk compartió una publicación que incluía un extracto con los comentarios del popular podcast y escribió: «Joe Rogan tiene toda la razón».