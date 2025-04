Obama y Elon Musk salen al rescate de Kamala Harris y Trump ante lo reñido de las encuestas

La recta final de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tendrán lugar el 5 de noviembre, se ha convertido en un duelo entre dos ... colosos del imaginario norteamericano: Barack Obama y Elon Musk. Ambos han decidido saltar a la arena en defensa de sus candidatos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, ante el práctico empate técnico que les otorgan las encuestas.

El expresidente ofrecerá mítines solo y en compañía de la promesa de su partido. El jueves se desplazó a Pittsburgh con el objetivo específico de instruir a los voluntarios de la campaña demócrata en la necesidad de calar en un electorado que se le está escapando a Kamala Harris. El de los votantes masculinos y negros. El porcentaje de quienes la apoyan es menor del que respaldaba a Biden en 2020 y Obama dio una respuesta al descenso: «Tengo un problema con eso». El exmandatario advirtió que recibe informes de sus oficinas alertando de un retroceso en este sector de los votantes cuando elegir entre Harris y Trump «no debería ser una decisión difícil».

Después de participar en fechas recientes en un mitin en Pensilvania con el líder republicano, Elon Musk ha terminado también por darle su apoyo sin reservas. Según 'The New York Times', el hombre más rico del mundo, dueño de X o Tesla, ha fundado un cuartel general en ese Estado al que ha trasladado a abogados, algunos empleados seleccionados de sus empresas y expertos en marketing, relaciones públicas y estrategia. Incluso se ha mostrado dispuesto a recorrer el país en autobús y recaudar fondos en persona para la campaña trumpista, que se añadirían a las generosas partidas que él mismo dona.

A menos de cuatro semanas para la cita electoral, las encuestas muestran un giro del votante suburbano y de renta media a favor de la vicepresidenta, lo que revitaliza las perspectivas de los demócratas. Según el sondeo de Reuters/Ipsos, Harris aventaja a Trump por seis puntos porcentuales (47%-41%) en el primer grupo y le supera en dos (45%-43%) entre quienes ganan un sueldo medio. No son unos datos baladíes: la vasta clase media de la sociedad estadounidense que reside en los suburbios representa casi la mitad del electorado y de su diversidad racial.

Sin embargo, su oponente tiene un fuerte predicamento en los Estados clave, aquellos que deciden en la práctica unas elecciones. RealClearPolitics difundió este viernes su último estudio, basado en diez encuestas realizadas en todo el país, donde la aspirante demócrata supera por 1,8 puntos al republicano. Pero confirma al tiempo que Trump representa la primera opción para los votantes de Arizona, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Michigan, mientras Harris se queda con Nevada y Wisconsin. Para ganar los comicios es preciso sumar al menos 270 delegados. Si se combinasen los resultados de las encuestas y el reparto del peso electoral por Estado, el magnate ganaría en este momento.

Así, por ejemplo, las encuestas de la Universidad de Quinnipac publicadas el miércoles muestran a Harris liderando en Pensilvania, y detrás de Trump en Michigan y Wisconsin. Esto contradice otros sondeos recientes que colocan a la demócrata en una mejor situación en estos dos últimos Estados, y detrás en Pensilvania, o ganando en los tres.

La batalla para el Senado continúa muy reñida. Las encuestas auguran problemas para los demócratas en sus esfuerzos por consolidar su mayoría. La jubilación del senador Joe Manchin de Virginia Occidental pone en peligro la ya famélica mayoría de este partido -de 51-49 escaños en la Cámara- y todo indica que irá a manos de los republicanos.

Otro foco importante es el electorado joven de la generación Z, donde la campaña demócrata ha intensificado sus esfuerzos a través del grupo de acercamiento Voters of Tomorrow. Según su director ejecutivo, Santiago Mayer, de 22 años, se han realizado más de 5 millones de contactos directos y recaudado más de un millón de dólares el trimestre pasado, un hito que bate un récord de movilización en este sector de votantes, fundamental, especialmente en los Estados bisagra. La movilización del voto incluye bancos de llamadas y mensajes de texto, amigos, familiares, compañeros de clase o la colaboración con otros grupos como March for Our Lives, People Power for Florida y Swifties for Kamala.

No es éste un asunto menor. Con las votaciones por adelantado ya en marcha en numerosos Estados, adolescentes y veinteañeros han empezado a votar a Kamala Harris, que podría triplicar sus respaldos en este sector frente a los que logró Joe Biden en 2020. Unos 41 millones de miembros de la generación Z están llamados a las urnas el 5 de noviembre. El sondeo de NYT/Siena College revela que el 58% de los menores de 30 años prefiere a Harris frente al 37% de seguidores de Trump.