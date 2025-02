El fiscal que investiga el asalto al Capitolio planea dimitir antes de que Trump asuma la presidencia

Caroline Conejero Miércoles, 13 de noviembre 2024, 21:23 Comenta Compartir

El expresidente, y ahora, presidente electo, Donald Trump, no será juzgado después de todo por su intento de aferrarse al poder tras las elecciones de 2020 y por la ocultación de documentos clasificados de seguridad nacional por los que estaba siendo investigado.

El fiscal independiente Jack Smith, a cargo de ambas investigaciones federales, ha indicado su intención de concluir su trabajo y renunciar, junto con los miembros de su equipo, antes de que Trump asuma el cargo en enero.

El fiscal Smith dio indicaciones de cerrar el caso el pasado viernes al solicitar una pausa para decidir cómo poner fin al proceso. El caso de los documentos, actualmente en el circuito de apelaciones en Atlanta tras ser suspendido en Florida, será probablemente cancelado en breve también.

La victoria electoral de Trump la semana pasada, unida al hecho de que el Departamento de Justicia prohíbe el procesamiento de los presidentes durante el ejercicio de su cargo, han hecho imposible que Smith continuara con la investigación.

El fallo de inmunidad presidencial de la Corte Suprema, que protege de procesamiento al presidente incluso después de dejar el cargo, abunda en la inviabilidad fiscal de cualquier intento de procesamiento del presidente electo.

Amenazado

Smith, exfiscal del Tribunal Internacional de La Haya en el caso de los crímenes de guerra en Kosovo, ha estado bajo protección personal veinticuatro horas al día desde que asumiera el cargo hace dos años tras recibir amenazas de muerte de los partidarios de Trump y convertirse en el blanco de los ataques republicanos. El fiscal especial ha encarnado en su figura lo que los republicanos han definido como el esfuerzo demócrata de «guerra legal» de la llamada instrumentalización del Departamento de Justicia para destruir a Trump.

La amenaza del presidente electo Trump de «despedirle en los dos segundos» siguientes a la jura del cargo, han situado finalmente a Smith en la defensiva, y con esta decisión se apresura ahora a cerrar ambos casos antes del 20 de enero.

Como fiscal especial de dos complejas investigaciones, Smith acusó el año pasado a Trump de múltiples cargos federales por su presunto papel en la trama para revertir las elecciones de 2020 que culminó con la insurrección violenta en el Capitolio, y por la trama de ocultación de documentos clasificados.

Tras ello, Trump se enfrascó en una intensa campaña legal para retrasar y bloquear ambos casos antes de las elecciones de este año, logrando que ninguno llegara a juicio.

Smith fue nombrado por el Fiscal General Merrick Garland para dirigir ambas investigaciones penales del Departamento de Justicia en noviembre de 2022, tres días después de que Trump anunciara su campaña presidencial de 2024.

Según fuentes familiarizadas con la investigación, Smith no dejará ninguna parte significativa sin completar para evitar que otros terminen el informe de los dos casos federales, y tratará de irse antes de que Trump regrese al poder.

Circunstancias imprevistas

Al tiempo que su despacho elabora el plan sobre cómo cerrar su investigación, existe la posibilidad de que circunstancias imprevistas, como fallos judiciales o decisiones de otros funcionarios del Gobierno, puedan retrasar la elaboración de su informe.

En su último acto como fiscal especial, Smith compilará en su informe los pasos de su investigación, sus decisiones y conclusiones, que constituirán el relato final del intento del Estado de Derecho de procesar a un expresidente por graves delitos contra el Estado que nunca prosperó.

El destinatario futuro esta vez no será el jurado, sino el público estadounidense, cuando el caso quede archivado para la historia. El informe final estará dirigido formalmente al Fiscal General Merrick Garland, que, repetidamente, ha indicado su intención de hacerlo público, aunque con ciertas redacciones concernientes a la seguridad nacional para cumplir con las regulaciones del departamento.

Aun así, no está claro si el expediente estará terminado a tiempo para permitir su publicación antes de que la Administración Biden deje el cargo. Aunque, según ha trascendido, el informe de Smith no será demasiado extenso, al tiempo que ha comunicado ya a los fiscales de carrera y a los miembros del FBI de su equipo no involucrados directamente en el proceso, que comiencen a planificar su salida en las próximas semanas.

Con todo, no se espera que el informe último de Smith contenga grandes sorpresas, más allá de la extensa evidencia ampliamente conocida ya a través de los múltiples sumarios judiciales presentados por Smith en el caso de interferencia electoral de Trump.

Con la mayoría de los casos judiciales contra Trump en el limbo tras su reelección presidencial la pasada semana, los analistas legales culpan ahora al Gobierno de Biden y a la gestión del fiscal general Merrick Garland de considerables 'errores legales históricos' que en último término han impedido el procesamiento penal de Trump por presuntos delitos federales.

Delincuente convicto

El primer expresidente de la historia imputado y condenado por delitos graves, no solo ha logrado derrotar al sistema que intentó procesarle, sino que se ha convertido también en el primer delincuente convicto en ganar unas elecciones presidenciales.

Bajo el manto del fallo de inmunidad presidencial de la Corte Suprema, Trump saldrá impune de su intento de subvertir las elecciones de 2020 y de la trama de encubrimiento del acopio de una considerable cantidad de documentos clasificados.

Su retorno al poder paraliza también el proceso de Georgia por la trama de interferencia electoral de 2020, así como la condena en el caso civil de Nueva York por el encubrimiento contable de los pagos secretos en 2016. Y casi con toda seguridad, no tendrá que pagar los cientos de millones de dólares que debe en juicios por abuso sexual, difamación y fraude corporativo.