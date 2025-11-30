HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 30 de noviembre, en Extremadura?

América bajo la sombra de 'Donroe'

Un número creciente de expertos cree que la Casa Blanca busca reordenar el hemisferio occidental en un plan continuista de la antigua doctrina Monroe

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:47

Comenta

La política que la Administración de Donald Trump lidera en América Latina es una pieza clave de una estrategia global más amplia que intenta una ... reordenación por la fuerza de todo el hemisferio occidental. Lejos de ser nueva, se trata de un programa continuista de la famosa y antigua doctrina Monroe, que ha constituido el soporte ideológico del dominio estadounidense desde los tiempos de su fundación.

