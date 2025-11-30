HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un grupo de venezolanos observa un avión de combate durante una feria aeronáutica celebrada este fin de semana en Maracay. EFE

Venezuela replica a Trump con la suspensión de vuelos de repatriación desde EE UU

Nicolás Maduro paraliza, al menos de momento, el acuerdo de enero para agilizar las deportaciones y pide amparo a la OPEP por los actos «hostiles» de Washington

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:15

Nicolás Maduro respondió este domingo al órdago lanzado por Donald Trump al clausurar el espacio aéreo venezolano con la suspensión de los vuelos de repatriación ... establecidos hace once meses con la Casa Blanca. La represalia del líder chavista, revelada en 'La Nación', golpea en la política migratoria del presidente estadounidense basada en la devolución de cientos de miles de extranjeros y sin papeles a los países de origen u otros destinos. Desde enero, Washington y Caracas mantenían un acuerdo, pese a carecer de relación bilateral, que había permitido fletar 75 aviones y retornar a 13.956 compatriotas a Venezuela.

