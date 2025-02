EE UU advierte a Maduro que no aceptará actos de violencia o represión en las elecciones

Estados Unidos previno este viernes a Nicolás Maduro contra cualquier acto de «violencia» o «represión» durante las elecciones en Venezuela. La Casa Blanca emitió un comunicado en el que advirtió al presidente y candidato oficialista que considerará «inaceptables» episodios de esta naturaleza y exigió que ... los ciudadanos puedan votar mañana «libre y democráticamente».

El mensaje del Gobierno estadounidense es una muestra del enorme recelo internacional con el que se contempla la seguridad y transparencia de estos comicios, que llamarán a las urnas a un número de votantes menor del que estipula el censo. Basta el ejemplo más diáfano: de los 7,7 millones de venezolanos residentes en el extranjero, solo 69.000 han podido registrarse para votar desde el exterior. La cita resulta tan trascendental que muchos han decidido volar hasta su país, incluso desde España, donde residen unos 438.000, para depositar la papeleta en mano.

La baja participación favorece al Partido Socialista Unido del presidente que, según los cálculos estadísticos, puede movilizar hasta casi un tercio del electorado con relativa seguridad. Son sus fieles contra viento y marea. Todo lo que sea reducir la afluencia a las urnas y acercarla a este porcentaje estrechará el margen de éxito de la oposición, cuya principal baza son los cientos de miles de ciudadanos hartos del chavismo, que viven afectados por la pobreza, el hambre, la falta de recursos y la caída de cualquier expectativa para mejorar sus vidas.

El líder venezolano besa a su esposa, Cilia Flores, ante miles de simpatizantes. AFP

Las primeras denuncias no se han hecho esperar y este viernes testigos y miembros de mesa comunicaron irregularidades en cientos de municipios de al menos ocho Estados, entre ellos Bolívar, Barinas y Anzoategui, además de la capital, Caracas. Al parecer, grupos de trabajadores no acreditados se presentaron en los colegios electorales a las cinco de la madrugada con el fin de iniciar la instalación de mesas, cabinas, urnas y disponer el material necesario de cara a la cita del domingo. Cuando los delegados y los funcionarios designados por la comisión electoral llegaron a la hora en que habían sido citados, las ocho de la mañana, se les impidió el paso con excusas como que no figuraban en las listas del personal autorizado. En algunos casos se les obligó a pasar la acreditación por una suerte de escáneres -falsos según las denuncias- que solo aceptaban las tarjetas de los miembros del Partido Socialista Unido.

La «armonía nacional»

El presidente terminó el jueves (madrugada de este viernes en España) su campaña electoral al estilo chavista: con una concentración multitudinaria de venezolanos en el centro de Caracas que corearon su nombre y sus lemas con absoluta entrega en un ejercicio de músculo político. Maduro lanzó sus habituales diatribas contra la injerencia extranjera, el capitalismo, las sanciones económicas, los intentos de «golpe de Estado» en su contra o las ocasiones en que han intentado asesinarle. Y se autoelogió como promotor de la «armonía nacional» y constructor de una «nueva economía» que una mayoría de la población no percibe a tenor de las encuestas.

Ampliar El candidato opositor, Edmundo González, y María Corina Machado, celebran con sus seguidores en el distrito capitalino de Las Mercedes. AFP

Mientras, en Las Mercedes, el denominado 'pequeño Manhattan de Caracas', miles de ciudadanos también salieron a las calles para gritar su respaldo al opositor Plataforma Unitaria Democrática. «¡Sí se puede!». «¡Caracas, presente, Edmundo presidente!», fueron las frases con las que el gentío saludó a María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia. La opositora, inhabilitada para concurrir a las urnas, tomó el ejemplo de esa multitud y aseguró que se ha terminado la época del terror. «El miedo se perdió, la amenaza de violencia, la amenaza de persecución ya no funcionan», señaló Machado. El país se asoma a una coyuntura histórica porque «nunca el régimen ha estado tan débil».

«El miedo se perdió, la amenaza de persecución ya no funciona», se congratula Machado

En efecto, los últimos sondeos continúan otorgando a la oposición un triunfo holgado. Es la primera vez en once años que Maduro se enfrenta a un poder capaz de superarle y la primera también en un cuarto siglo que el chavismo corre el riesgo de ser derrotado. «No es posible que nos quiten este triunfo. Ni siquiera con cualquier triquiñuela», exclamó González en Las Mercedes.

Edmundo González, acompañado de su esposa, Mercedes, y María Corina, saludan a sus seguidores a bordo de un vehículo. AFP | Reuters

Aún así, el temor a que este fin de semana pueda suceder cualquier cosa subsiste. O más adelante, durante la próxima semana o en los cinco meses en los que una victoria de los opositores debería convivir con la presidencia de Maduro hasta su conclusión. Éste aprovechó el final de su campaña para preparar el terreno a posibles disturbios. En su opinión, porque la oposición perderá y denunciará los resultados como falsos para provocar a la ciudadanía.

Maduro saluda a la multitud congregada en el centro de la capital. AFP

Garantía de los militares

El candidato opositor, Edmundo González, confía en que los militares garantizarán el respeto a lo que decidan los venezolanos. Así lo dijo este jueves en una conferencia de prensa junto a la líder del movimiento antibolivariano María Corina Machado, que ha atraído un apoyo significativo, incluso de antiguos partidarios del gobernante. «Vamos a ganar... y confiamos en que nuestras fuerzas armadas respetarán la voluntad de nuestro pueblo», dijo González. «Millones de venezolanos quieren un cambio», añadió.

El ejército ha apoyado durante mucho tiempo a Maduro y a su predecesor, el fallecido Hugo Chávez. Pero esta vez el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, ha dicho que los uniformados actuarán de notarios. «Quien gane que comience su proyecto de Gobierno, y quien pierda, que se vaya a descansar. Eso es todo», indicó.

En su contexto 21,3 millones de venezolanos forman el censo electoral, pero los obstáculos registrales impiden votar a varios millones.

Un vuelo con varios expresidentes que viajaban a Caracas como observadores se quedó en tierra en Panamá al bloquear Venezuela su espacio aéreo. En el avión viajaban miembros del Grupo Libertad y Democracia, al que pertenecen exmandatarios como Vicente Fox, Luis Abinader, Jeanine Áñez, Iván Duque, Mireya Moscoso o los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy.

30.026 mesas electorales forman parte del proceso electoral de mañana , repartidas en 15.700 centros de votación.

Contrarios al régimen y algunos observadores independientes han puesto en duda que la votación sea justa, afirmando que las decisiones de las autoridades electorales y los arrestos de algunos miembros de la campaña de la oposición tienen como objetivo crear obstáculos. Además, recientes declaraciones amenazantes de Maduro sobre «un baño de sangre» y una «posible guerra civil» asustaron a la comunidad internacional y también a presidentes amigos como los de Brasil y Colombia, y a más de cien políticos chilenos, que en una carta pública se declararon en vigilancia.

En la última semana de campaña, Maduro -que este jueves ha prometido «un plan para el retorno al país de los más de 8 millones de venezolanos refugiados en diversas naciones»- ha sabido que Lula da Silva, presidente de Brasil, dijo haberse asustado por sus declaraciones violentas y le recomendó abandonar si resulta perdedor. El mandatario venezolano primero le respondió que se tomara una manzanilla y luego aseguró que las presidenciales brasileñas no fueron sometidas a ningún tipo de auditoría. La reacción del Tribunal Superior Electoral de Brasil fue la de rechazar la invitación del Consejo Electoral de Venezuela para que técnicos de aquel país monitorearan el proceso.

Retirada de observadores

Otro gobierno amigo como el de Colombia, a través de su ministro de Exteriores, Luis Alberto Murillo, renunció a viajar como observador electoral. Murillo señaló que Colombia iba a mantener la prudencia, esperaría los resultados para pronunciarse y tomar decisiones en materia diplomática. Algunas fuentes señalan que ha sido Maduro quien también ha retirado la invitación, como hizo con el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, que respaldó a Lula.

Sin embargo, en las últimas horas voces muy cercanas al mandatario han asegurado que respetarán las papeletas depositadas. El Gobierno aparentemente ha suavizado un poco su discurso en palabras del hijo de Maduro, con su mismo nombre y diputado nacional. «Mi padre no ha nacido presidente y si el ganador es Edmundo cumpliremos y seremos oposición», señaló.

Las últimas encuestas dan como ganador a Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática liderada por María Cristina Machado, una histórica opositora del chavismo. Los dos llaman a 'El espíritu del 28 de julio'. Libertad, unidad, consenso, civismo, Estado de Derecho, reencuentro y sentido de urgencia son los siete principios que, dicen, les guiarán en la democratización del país.