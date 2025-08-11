HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
Miguel Uribe Turbay. EFE

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

El político de Centro Democrático permanecía ingresado desde el 7 de junio en una clínica de Bogota y no ha podido superar una hemorragia en el sistema nervioso

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:07

Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial colombiano, ha fallecido en la clínica Fundación Santa Fe, en Bogota, como consecuencia de las ... lesiones que sufría desde el pasado 7 de junio cuando fue acribillado durante un mitin en la capital. De 39 años, el político de Centro Democrático se encontraba en estado muy grave pese a haber iniciado una fase de neurorehabilitación, pero una hemorragia en el sistema nervioso central volvió a sumirle en situación crítica este fin de semana. Los médicos no han conseguido remontar este nuevo episodio y han certificado la muerte del joven político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  2. 2 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  3. 3 Arde un coche en la A-66 y origina un incendio forestal a la altura de Cañaveral
  4. 4 Ola de calor: estas son las localidades más calurosas de Extremadura, que supera los 43 grados este domingo
  5. 5 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  6. 6 Descalificado el pacense Jorge Hernández con el 4x100 tras ganar el oro europeo
  7. 7

    Plasencia, la ciudad que arde de madrugada
  8. 8

    El cacereño que ha revolucionado la repostería desde la calle Pintores
  9. 9 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  10. 10

    Absuelto un agricultor de Castuera al que le pedían 12.000 euros por tener una trampa para pájaros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin