Massa acorrala a Milei en el último debate presidencial de Argentina

Johana Gil Lunes, 13 de noviembre 2023, 06:59 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

«Sí o no, ¿vas a eliminar los subsidios? Sí o no, ¿dolarizarás la economía? Sí o no, ¿privatizarás ríos y mares?». A menos de ... una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina –que tendrán lugar este domingo–, el actual ministro de Economía y candidato por el partido oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, acorraló durante el último debate electoral a su rival, el ultralibertario Javier Milei, de Libertad Avanza. Un duelo que ya se vaticinaba acalorado sorprendió con el político populista muy titubeante y con el peronista que siempre eludió explicar cómo pretende sacar al país de la peor crisis económica de su historia.

Interrupciones a cada instante y una especie de entrevista dicotómica colocaron a Milei en una posición inestable que le obligó a dar explicaciones. El ultraconservador, que quedó en segundo lugar en la primera cita con las urnas, denunció este lunes una supuesta «confabulación» entre Massa y sus simpatizantes invitados. Hubo «un coro de tos para desconcentrarme», se quejó. También acusó al candidato kichnerista de buscar un «desborde emocional» que «no logró». El derechista coincidió así con la mayoría de los medios argentinos que aseguraban en su edición de ayer que el ministro pretendía que su rival perdiera los estribos. «El debate es largo, no te pongas agresivo», afirmó Massa al principio. Sus declaraciones se dedicaron a desmontar las presuntas contradicciones del candidato de la Libertad Avanza durante la campaña y uso a su favor las propuestas más polémicas del neoliberal. Noticia relacionada Rajoy y ocho expresidentes latinoamericanos apoyan al ultra Milei en las elecciones de Argentina La única defensa que se escuchó a Milei fue cuando tildó al titular de Economía de «mentiroso» y de ser parte de «la casta que ha empobrecido al país». «¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en que vosotros nos robáis», le respondió, confirmando que, en caso de llegar a la Casa Rosada, cerrará el Banco Central y dolarizará la economía, que registra cerca de un 140% de inflación anual. El debate deja la última recta de la campaña sin un favorito. Con un empate técnico, los ciudadanos deberán votar el domingo entre el inquilino del Palacio de Hacienda, que uso su tiempo para el interrogatorio en lugar de explicar sus propuestas sobre la creación de empleo y el aumento de las exportaciones para sacar al país de la crisis, o Milei, quien insistió en que «las Malvinas volverán a ser argentinas» y que promoverá la cercanía con «Estados Unidos, Israel y el mundo libre». Massa cerró su intervención con la petición de que no le voten por «convicción», sino como el hombre que emprenderá el camino «en contra de la violencia, el odio y el daño», que es como cataloga a la política de su adversario.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión