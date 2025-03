Machado pide ayuda internacional ante el asedio de Maduro a la embajada argentina en Caracas

María Corina Machado ha lanzado una alerta internacional ante el asedio que está padeciendo la Embajada argentina en Caracas, que está bajo custodia de Brasil ... y en la que se encuentran asilados seis colaboradores de la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro. Algunas fuentes próximas a Machado han informado de que del acoso no se están librando ni los vecinos de la embajada. Maduro cree que Machado, a la que Fiscalía venezolana investiga por «traición a la patria», podría encontrarse en la sede argentina.

En su denuncia a través de las redes sociales, María Corina hace un llamamiento urgente para que los Gobiernos de Brasil y Argentina expidan los salvoconductos para los venezolanos asilados y al mismo tiempo garanticen la protección de los mismos. «El régimen ha convertido el lugar en una cárcel», ha asegurado la líder de Vente Venezuela, partido que se proclamó vencedor de las pasadas elecciones a la presidencia y el único que ha dado a conocer las actas electorales.

Machado denunció que unos veinte agentes de cuerpos de represión del Estado se presentaron en la residencia oficial de la Embajada de Argentina «con actitud agresiva, incluyó hostigamiento e instrucciones relacionadas con un eventual ingreso a la sede diplomática, generando zozobra y terror en los alrededores, además del cierre de la calle, perjudicando el libre tránsito y la tranquilidad de los vecinos, incluyendo a otras delegaciones diplomáticas que residen en la misma calle».

La residencia de la embajada se encuentra sin servicio de luz desde finales de noviembre, cuando fueron robados los fusibles eléctricos, además de sufrir fuertes restricciones de agua. Machado considera que el acoso forma parte de las mismas medidas que el Gobierno aplica a ciudadanos que luchan por la libertad.

Pedro Urruchurtu Noselli, politólogo y coordinador internacional de María Corina, y uno de los asilados en la embajada argentina desde el pasado 20 de marzo, escribía cada día hasta el 29 de noviembre lo que estaba sucediendo en las afueras y dentro de la sede diplomática. En uno de sus textos denunció que funcionarios encapuchados permanecían alrededor de la sede, y habían bloqueados la señal de los móviles.

Petro se distancia

Mientras todo esto sucede en Caracas, y a 37 días de la posesión de Nicolás Maduro para una nueva legislatura al mando de Venezuela, Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha efectuado una crítica abierta al gobierno chavista, con el que parecía mantener unas excelentes relaciones, y al referirse al vecino país sobre el tema de la transición de las economías del petróleo y el carbón, que según él no ha sido un éxito en el país de Maduro, ha dicho: «Chávez no me lo entendió y mire lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia o revolución. Ya el pueblo no los quiere. Dejemos el petróleo y el carbón, que es el camino de la desigualdad y la muerte».

Al mismo tiempo, el mandatario colombiano ha dicho que su gobierno decidirá después del 31 de este mes si aceptara la invitación para asistir o no a la toma de posesión de Maduro el próximo 10 de enero. Petro desea mantener las relaciones, pero sin dejar la buena vecindad entre los dos países, que comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros. Sin embargo, a nadie escapa que en el primer año de Gobierno de Petro se reunió con Maduro unas siete veces, y este año no lo ha hecho ni una sola vez.

Y tampoco extrañaría que ni Petro, ni el canciller Luis Alberto Murillo asistan a la posesión. Se espera que esté presente el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo. Hasta ahora el gobierno colombiano se ha abstenido de reconocer los relatos de las elecciones del pasado 28 de julio, tanto los de Maduro como los que han dado María Corina Machado y Edmundo González, hoy exiliado en España.