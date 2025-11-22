HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura?
Un avión de Iberia en pleno despegue. EFE

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

La compañía española procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones después de que Washington avisara de una «actividad militar en aumento»

T. Nieva

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:14

Comenta

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela tras avisar Estados Unidos de una «actividad militar en aumento». La aerolínea española tenía ... su primer vuelo previsto para este lunes 24 de noviembre. Según informan fuentes de la propia compañía, esta procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones. También han suspendido sus operaciones con el país latinoamericano otras cinco empresas de aviación. Se trata de la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam, tal y como ha precisado la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  3. 3

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  4. 4

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  6. 6 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  7. 7 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  8. 8 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Efectivos de bomberos y policías intervienen en Segura Otaño por el incendio de contenedores soterrados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU