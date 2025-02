El expresidente uruguayo José Mujica anuncia que padece cáncer de esófago

El expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica ha revelado este lunes que los médicos le han detectado un tumor en el esófago tras someterse el pasado ... viernes a una revisión. El dirigente izquierdista, de 88 años y que ocupó el poder entre 2010 y 2015, ha explicado que se trata de un caso «doblemente complejo» debido a la enfermedad inmunológica que padece desde hace dos décadas y que le afecta a los riñones, lo que genera «obvias dificultades» para someterse a quimioterapia, según han recogido medios locales.

«Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir. Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, pero se gasta y se va», expresó Mujica, quien durante su mandato se ganó el cariño de su pueblo y del mundo por su sencillez y humildad. En la actualidad lidera el Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido de izquierda Frente Amplio.

«El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo. Estoy agradecido y que me quiten lo bailado», ha remarcado Mujica, no sin antes advertir con retranca a los periodistas que no le interrogaran sobre cuestiones médicas. «No tengo ni idea lo que van a hacer los tipos, así que de medicina no pregunten nada», ha dicho.

Nacido el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, en los años sesenta, integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, por lo que estuvo prisionero entre 1972 y 1984. En 1989 fue elegido diputado y posteriormente senador por el Frente Amplio, para luego ejercer de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008.

Tras ocupar la jefatura del Estado fue elegido senador nuevamente, en los comicios de 2014 y en los de 2019. Pero renunció a este último cargo el 20 de octubre de 2020 para dejar a un lado la actividad política y dedicarse a la militancia popular.