HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 4 de diciembre, en Extremadura?

EEUU ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a sus cuatro tripulantes

Ya son 82 los muertos causados por los bombardeos estadounidenses en aguas internacionales

T. Nieva

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:30

Comenta

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) ha anunciado la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que ha bombardeado este ... mismo jueves en aguas del Pacífico, en el marco de una operación supuestamente dirigida contra el narcotráfico que desde el pasado septiembre se ha cobrado en este océano y en el mar Caribe la vida de más de 80 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  2. 2

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  3. 3

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  4. 4 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  7. 7 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  8. 8 Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo
  9. 9 Trasladan a Madrid a las dos personas heridas muy graves en el incendio del Cerro
  10. 10

    El policía nacional herido en Aldea Moret evitó «una agresión mortal» a otro agente de paisano, según Jupol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy EEUU ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a sus cuatro tripulantes

EEUU ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a sus cuatro tripulantes