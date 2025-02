Massa da la sorpresa en Argentina y peleará con Milei por la presidencia

El día después en el que muchos argentinos pensaban que su país iba a dar un giro político espectacular se encontraron con una nación dividida ... y con el peronismo, representado por Sergio Massa, líder del partido Unión por la patria, vivito y coleando en contra de la mayoría de los pronósticos. El ministro de Economía obtuvo el 36,6% de los votos en las elecciones del pasado domingo, por encima del hombre que estaba convencido de que gritando «por la libertad, carajo» iba a enterrar el peronismo, el kirchnerismo y todo lo que olía a oficialismo. Pero Javier Milei, de Libertad Avanza, sólo consiguió el 29,9%.

Massa logró el peor resultado del peronismo en cuarenta años pero, en un país con casi un 140% de inflación, sumó la mayor cantidad de votos. Cuestión de estudio. Pero ahora ha pasado a ser el favorito para la segunda vuelta de unas elecciones previstas para 19 de noviembre. «Libertad vs Kirchenerismo», tituló Milei su último mensaje en las redes. «Si no queremos perder el país en manos de este Gobierno de delincuentes es fundamental que todos los que queremos un cambio trabajemos juntos. Tenemos treinta días para hacer historia», concluyó. El día después, y pese a no haber obtenido el resultado deseado, el líder ultra siguió con su discurso de desprestigio a todo el oficialismo y llamó a los votantes de la tercera fuerza más votada, representada por Patricia Bullrich, a unirse contra el peronismo y el kirchnerismo.

Las elecciones del domingo fueron las más tensas de las últimas dos décadas. Los argentinos, especialmente los de la capital, apostaron por el Gobierno pero siguen temiendo el 'efecto Milei'. Argentina se ha movido un poco hacia la derecha, pero no en la cantidad de ciudadanos que muchos esperaban. «No venimos a quitar derechos, queremos eliminar privilegios», profundizó el político ultra en su discurso de la noche electoral.

Ampliar Milei no vio cumplidas sus expectativas.

Lejos de las primarias

Sumida en un estado de locura, Argentina afrontó los comicios con tres fuerzas políticas que parecían convincentes aunque la oficial, la de Massa, parecía la más debilitada porque estaba considerado el peor ministro de Economía que había tenido el país. Los resultados reflejaron una idea muy lejana de lo que sucedió el pasado agosto en las primarias, cuando Milei dio un batacazo y pareció aniquilar cualquier pensamiento peronista.

Pero llegó el día y Milei, por muchas veces que lanzara su grito de guerra «por la libertad, carajo», por mucho que las encuestas lo señalaran como el gran favorito, cosechó el mismo número de votos que en las primarias, insuficiente para derrotar a lo eternamente establecido en Argentina. Asusta a los argentinos su idea de dolarizar la economía, su locura de «dinamitar» el Banco Central, y no sólo preocupa a los ciudadanos que guardan el dinero debajo de los colchones, sino también al mercado empresarial. Ahora debe mantener su discurso, moderarlo o mejorarlo.

Voto sólido

En el lado del ganador, Massa, el hombre que no creía que iba a obtener tanto de tan nefasta labor al frente durante el poco tiempo que ha encabezado el Ministerio de Economía, ha empezado su campaña de cara al 19 de noviembre invitando a una unidad de todas las fuerzas políticas. En estos momentos tiene que estar más optimista que al principio. Nada le ha hecho daño. Todo lo contrario. Está venciendo a su rival sin haber hecho gran cosa por el país, ha obtenido el mayor número de papeletas teniendo todas las críticas en su contra. Es decir, todo lo que viene a continuación para él y sus partidarios significa victoria. Dicen en Argentina que el voto peronista siempre ha sido sólido, que resiste cualquier envite. Sin ser un peronista tradicional, Massa tiene ideas y orígenes políticos conservadores, al mismo tiempo que propone soluciones para el empresariado.

Resulta curioso que en este país tan futbolero, los tres hombres más importantes en este momento empiecen con la 'm' y tengan el mismo número de letras en su apellido. Massa, Milei y Messi. Pero muy pocos pueden entender que esta Argentina siempre refleje ser una milonga de país.