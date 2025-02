Sergio Massa, el peor ministro de Economía que ha tenido Argentina

dagoberto escorcia Domingo, 18 de septiembre 2022 | Actualizado 23/10/2023 08:14h. Comenta Compartir

En este momento es más popular en Argentina que Leo Messi. Es Sergio Tomás Massa, que el pasado abril cumplió 51 años. No es futbolista, tampoco es cantante. Es un abogado de mucho prestigio, pero especialmente es político. Massa es el hombre al que el presidente Alberto Fernández encargó una endemoniada labor, y aquí es donde caben todos los verbos: salvar, estabilizar, tranquilizar, combatir. Ponga usted el que quiera. De lo que se estaba hablando era de la economía argentina, uno de los países más endeudados de América Latina y donde la crisis económica, que azota al mundo entero, parece vivir a sus anchas. Pues bien, a pesar de haber dejado al país con una inflación del 140% anual y que la pobreza haya aumentado en más del 40% de la población, ahora ha conseguido ganar las elecciones como candidato del peronismo.

Massa era el 'superministro' convertido en el peor ministro de Economía de la historia de Argentina. Así lo bautizaron desde el mismo momento en que aceptó un ministerio en el que su predecesora, la economista Silvana Batakis, tan solo permaneció 24 días. Valiente como nadie no solo aceptó ser el responsable de la Hacienda argentina, sino también de las carteras de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Productivo, que entonces tenían sus ministerios y tomaban sus propias decisiones.

Periodistas argentinos sostienen que la mejor definición que se encuentra en el diccionario para Massa es la de que es un personaje sinuoso. Ha soñado con el poder desde su juventud en la que formó parte del liberalismo-conservador de UCeDe (Unión de Centro Democrático). A los 27 ya era diputado en Buenos Aires. A los 29 entró en las ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social). A los 36 fue jefe de gabinete de ministro de Cristina Fernández. A los 41 se convirtió en intendente (alcalde) de la localidad de Tigre, donde se instaló con un solo objetivo: crecer en su carrera política.

Para ello no le ha importado experimentar y convivir con todos los frentes e ideologías posibles, ya sean liberales, peronistas, kirchneristas. Daba igual. Estuvo con ellos y en contra de ellos, pero hasta ahora nunca pudo alcanzar su sueño, que no es otro que dirigir el país desde la Casa Rosada. Pero es tremendamente ambicioso, hábil, hiperactivo y equilibrista, dicen en Argentina, donde si por algo crea desconfianza es porque podría ser capaz de cualquier cosa con tal de llegar a la presidencia, carrera en la que no tuvo éxito en las elecciones del 2015, cuando resultó ganador en segunda vuelta Mauricio Macri y él solo logró el 21,39% de los votos en la primera.

