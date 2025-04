Argentina se prepara para un estallido social tras las primeras medidas de Milei

Cuando el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, tomó posesión del cargo lanzó un discurso en el que desnudó un país en estado caótico, casi ... de catástrofe. Fue directo. Dijo que había recibido la peor herencia de la historia. Dibujó un panorama negro para una nación que no tenía alternativas y que requería con urgencia de un plan de shock. Añadió que al principio todo empeoraría. Dicho y hecho. Se sabía que la situación no iba a mejorar inmediatamente. Y se esperaba esa sensación de necesitar más de una botella de oxígeno. Hoy, justo dos semanas después de la investidura del líder populista, parece padecer una asfixia.

Ese primer momento de shock llegó el pasado miércoles cuando Milei anunció un 'megadecreto' con una batería de 366 artículos en el que se modifica, deroga y desregula alrededor de 300 normas. El DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) no ha pasado todavía por el Congreso, pero ha encontrado el rechazo y la protesta en las calles por parte de los sectores sindicales, que consideran anticonstitucionales muchas de esas medidas.

Aunque la mayoría de las leyes que deroga o modifica el 'súper decreto' lanzado por el presidente, a juicio de diferentes analistas políticos, proviene de las dictaduras de Juan Carlos Onganía (1966-1970) y de Jorge Rafael Videla (1976-1978), sin pasar por el Congreso, hay quien considera que el DNU se apropia de capacidades legislativas y que ello dará lugar a muchos conflictos y disputas tanto a nivel social como político e institucional.

Para Guillermo Zysman, periodista político y económico que dirige un programa en las cadenas LT8 y Telefe de Rosario, «algunas de las nuevas leyes son positivas para gran parte del establishment y del empresariado y una parte de la sociedad. Lo que se cuestiona es que se apropia de facultades legislativas vedadas en la Constitución que, en el artículo 99, en el inciso 1, 2 y 3, dice que el presidente no puede legislar salvo motivos de necesidad de urgencia. Le está vedado en materia penal, tributaria y electoral. El decreto no versa sobre esas cuestiones, pero sí hay una gran cantidad de novedades en materia de legislación laboral, relaciones en la sociedad o en cuanto al contrato de alquiler, por ejemplo, pues se deroga la ley anterior». «Hay un cuestionamiento desde el punto de vista legal de que el decreto es anticonstitucional porque no había una urgencia», expone en conversación con EL CORREO.

Sin pasar por el Parlamento

Zysman considera que el presidente argentino podía haber convocado al Parlamento para deliberar un paquete de leyes, pero decidió dar un golpe a través del DNU. «Ahora el decreto tendrá que ser tratado por una comisión bicameral -ocho diputados, ocho senadores- proporcional a las fuerzas políticas del Congreso y luego al plenario de ambas cámaras. Si las dos lo rechazan, el decreto quedará sin efecto. Y si una lo refrenda y la otra no, quedará en pie», explica el periodista experto en política y economía.

Sobre el papel El decretazo afecta al alquiler, el sector turístico, las farmacéuticas, los clubes de fútbol, internet...

En la calle Las decisiones del líder populista no satisfacen a muchos ciudadanos, que protestan con 'cacerolazos'

El 'súper decreto' con el que Milei aspira a sacar de cuidados intensivos a Argentina y resucitarla para que se convierta en una nueva potencia latinoamericana suprime, por ejemplo, la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que arrendar no suponga una odisea para cualquier persona. Limita también el derecho a la huelga y contempla la reducción de indemnizaciones por despido. Anula la normativa de abastecimiento para evitar que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. Transforma todas las empresas públicas en sociedades anónimas para poder privatizarlas. Cancela la legislación de tierras en un intento de promover las inversiones. Autoriza la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas a su plantilla al tiempo que implementa la política de cielos abiertos, que permite que una compañía aérea de otro país, con personal de cualquier nación, opere en territorio argentino. Modifica el régimen de las farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. Desregula los servicios de internet satelital y del sector turístico para acabar con el monopolio de las agencias de turismo. Y cambia la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en entidades anónimas si así lo desean.

Sólo es el principio

En esa nueva Argentina que quiere el libertario Milei quien se duerme, pierde. Apenas lleva dos semanas en la Casa Rosada y ya ha reducido el equipo de gobierno en un 50%, ha liquidado nueve agencias estatales y acaba de lanzar un plan masivo indicando el camino del cambio por el que fue votado hace unos meses. Anunció medidas extremas y las ha lanzado, aunque ha advertido que todavía habrá más. A las 48 horas de haber tomado posesión, su ministro de Economía, Luis Caputo, dio un fortísimo salto en el tipo de cambio: una devaluación del peso del 50%. El dólar se disparó un 115% y muchos de los precios que estaban controlados fueron liberados, especialmente el de los combustibles que, en una semana, subió un 82%. La carne aumentó un 50%.

El escenario, sin duda, es complicado para un país en el que el 45% de la población es pobre y un 10% indigente, el poder adquisitivo está muy deteriorado y la inflación situada en el 150% anual se espera que siga al alza a lo largo de diciembre. Las medidas anunciadas no satisfacen a muchos ciudadanos. Hubo manifestaciones en Buenos Aires en las noches del miércoles y el jueves, cuando se organizó también un 'cacerolazo' en Córdoba contra el DNU. Allí se produjo un enfrentamiento con la Policía y cinco personas continuaban ayer detenidas.

La legisladora Luciana Echevarría, del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) en el Frente de Izquierda Unida en Córdoba, publicó vídeos de las fuerzas del orden reprimiendo brutalmente el 'cacerolazo'. «Ayer derrotamos el protocolo de Bullrich -la ministra de Seguridad-. Sigamos organizados y movilizados para exigir que la CGT y la CTA llamen al paro general como el comienzo de un plan de lucha hasta derrotar el paquetazo de ajuste que anunció Milei en su DNU», proclamó en las redes sociales. Ella misma comunicó un paro para el próximo martes y movilizaciones en el país.