Milei sofoca la primera marcha contra sus ajustes con un amplio despliegue policial

Cuando apenas se han apagado los ecos de la investidura de Javier Milei, miles de argentinos protagonizaron este miércoles en la calle el primer desafío ... contra su presidencia. La marcha, originalmente concebida como un homenaje a las víctimas de la represión durante el Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, se transformó en una protesta contra el anuncio del nuevo mandatario de recortar notablemente el gasto público.

La tensión se hizo patente en el momento en que un grupo de manifestantes intentó cortar las bonaerenses Diagonal Norte y Sur, y fue disuelto por efectivos de la Policía con gas pimienta y otros medios antidisturbios. Al menos dos personas han sido detenidas. También un policía ha resultado herido.

Buenos Aires amaneció blindada, con numerosas unidades de las fuerzas de seguridad repartidas por el centro, que prácticamente rodearon la popular Plaza de Mayo, lugar de la convocatoria. Su finalidad pasaba por evitar que los manifestantes extendieran su protesta al resto de la ciudad, como ha sido habitual durante años en distintos tipos de movilizaciones.

Desde la comisaría de Policía, el propio Javier Milei monitorizó el desarrollo del acto a través de las cámaras de seguridad urbanas. No en vano, ésta ha sido la primera ocasión en que ha probado su nuevo sistema antipiquetes; en esencia, un despliegue de agentes sin precedentes ni siquiera en los partidos de fútbol de mayor rivalidad en Argentina. Según el diario 'Clarín', hubo un agente por cada dos manifestantes.

Y eso que, según fuentes de la organización, a la convocatoria respondieron entre 30.000 y 50.000 personas. «¿Dónde vamos a meterlos?» , se preguntó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, a la vista del montaje policial que bloqueó cualquier posibilidad de los manifestantes de invadir las arterias aledañas. El sindicalista responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien dijo que no tolerará que «declare el Estado de sitio» en Buenos Aires. El propósito de los congregados consistía en celebrar una concentración «pacífica» en contra del «ajuste brutal» previsto por el Gobierno.

Milei mostró que no es su predecesor, Alberto Fernández, y que su promesa electoral de no tolerar la agitación social en las calles no era papel mojado. Además del fuerte operativo policial, el presidente y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, advirtieron que el Ejecutivo retirará las ayudas y prestaciones sociales a los manifestantes que corten calles o participen en piquetes. Patricia Bullrich también anunció sanciones contra los manifestantes que acudieron a la convocatoria acompañados de menores porque «no vamos a permitir que usen niños como escudos».