Nigeria, pendiente de la cuenta atrás por el secuestro de 280 escolares: «O pagan el rescate o matarán a todos»

Dicen que en Nigeria, el país más poblado de África (213 millones de habitantes), la vida no vale nada. En realidad, sí tiene precio: el ... que imponen los bandidos responsables de secuestros masivos. Se llevan a la gente, sobre todo mujeres y niños, como si fueran ganado y luego exigen un rescate. O las familias pagan o no vuelven a ver a sus seres queridos, que acaban muertos o explotados en trabajos penosos o en la prostitución. O se convierten en miembros de esas bandas. Más de 3.600 personas fueron tomadas como rehenes entre el verano de 2022 y el de 2023. En lo que va de este año, el ritmo se ha incrementado. En un país sumido en una crisis económica y corroído por la corrupción institucional, el secuestro se ha vuelto una industria lucrativa.

El pasado 7 de marzo, un grupo de milicianos irrumpió en la escuela Kuriga, en el noroeste de Nigeria. Allí estudian cerca de mil alumnos. Sonó un tiro a aire. Escalofrío. Los escolares sabían lo que significaba. Huyeron. Se escondieron. No todos lo lograron. Los bandidos, que así los llaman allí, se llevaron a 280 jóvenes. «Un hombre me agarró por el velo y comenzó a arrastrarme por el suelo. Logré soltar el pañuelo y pude escapar», contó Maryam Usman a la agencia AFP. Se salvó del horror que tantos han padecido antes. En abril de 2014, la milicia islamista de Boko Haram secuestró a 230 niñas. La mitad no han vuelto a aparecer. Aquel suceso conmocionó a la opinión pública mundial. Diez años después, este tipo de actos son tan habituales que ya apenas atraen los focos mediáticos.

El secuestro del pasado 7 de marzo es otro más. «Sacaron a los niños de la escuela y se los llevaron al bosque como si fueran ovejas», relató en 'Le Monde' uno de los guardas del centro educativo. Los miembros de la banda tienen en su poder a casi 300 víctimas y han pedido 600.000 euros por liberarlas. Si no reciben el dinero, «matarán a todos», avisó un líder de la aldea de Kuriga. Los secuestradores han dado un plazo de veinte días para recibir el dinero. La fecha límite es el día 27 de este mes. Queda una semana.

Prohibido por ley pagar rescates

Desde 2022, en Nigeria está prohibido por ley el pago de rescates para evitar así que prolifere este tipo de extorsión. «No les daremos ni un céntimo», zanjaron fuentes gubernamentales. Pero las familias, por su cuenta, se encargan de recaudar fondos para liberar a sus allegados. Tras el asalto de la escuela de Kuriga, Nigeria ha asistido al secuestro de varios centenares de personas en el estado de Borno, en el noreste del país. Eran refugiados que vivían en un campo de acogida protegido, en teoría, por el ejército y que se habían arriesgado a internarse en el bosque para recoger leña. Allí fueron capturados.

El Gobierno ha calificado de «terroristas» a estas bandas. Ha lanzado ataques aéreos sobre sus bases. Pero no logra frenar su actividad. La ola de secuestros, que va en aumento, ha puesto en cuestión al presidente, Bola Tinubu, que hizo de la seguridad su gran prioridad. Nigeria, el mayor exportador de petróleo del continente, vive en un clima de alta criminalidad. En el sur manda una mafia urbana que domina el narcotráfico y la extorsión. Y en el norte, más pobre y desasistido, las bandas entran en la aldeas y se llevan a mujeres y niños. O asaltan autobuses par secuestrar a sus ocupantes. Lo cogen todo: ganado y personas. Como si para ellos fueran lo mismo. Es su negocio. Les ponen un precio y si nadie paga, desechan el producto o lo usan, por ejemplo, como material para la explotación sexual de unas niñas que, simplemente, habían acudido una mañana a la escuela.