Vanesa Romero y Santi Burgoa, nueva pareja sorpresa

Vanesa Romero y Santi Burgoa son la nueva pareja de la temporada. Nada hacía presagiar el inicio de este romance hasta que han salido a la luz varias fotografías en las que se ve a la pareja paseando de la mano, en actitud complice y cariñosa junto a sus mascotas.

Ambos coincidieron por primera vez en televisión el pasado 6 de julio. Sus caminos se cruzaron en Telemadrid, donde ambos estaban trabajando. Él estaba sustituyendo a José Luis Vidal durante sus vacaciones mientras que ella comenzaba a colaborar en el mismo programa esa misma semana. Así, su primer contacto fue ante los objetivos de las cámaras de televisión y mientras ella se mostraba divertida, él mantenía una postura más seria, como conductor del espacio. Desde el principio, se observaba entre ellos buena sintonía, aunque nada hacía presagiar que más tarde iba a saltar la chispa.

La protagonista de 'La que se avecina' estaba pletórica con la nueva oportunidad laboral. Las vacaciones de Vidal terminaron y Santi dejó de presentar el programa de la cadena autonómica madrileña pero el contacto ya estaba hecho y solo ha sido cuestión de tiempo que iniciaran su relación.

No es la primera vez que Santi se enamora en un plató de televisión. El periodista saltó a la crónica rosa por su relación con la modelo Alba Carrillo, con la que compartía programa en Telecinco. Aunque estaban muy ilusionados, ya el verano del año pasado rompieron en varias ocasiones y comenzaron el nuevo curso separados. A pesar de eso, siguieron viéndose, lo que propició una segunda oportunidad que ha llegado hasta este verano, momento en el que la modelo hizo unas declaraciones en las que aclaraba su situación: «Me he aburrido», aseguraba Alba Carrillo, poniendo punto final definitivo a tres años con idas y venidas. «No es que él sea aburrido, me ha aburrido la situación», aclaraba.

La reacción de Alba Carrillo

Al ser preguntada por Joaquín Prat en 'Ya es mediodía', programa en el que colabora, la modelo ha asegurado sin poder contener la risa: «Por él estoy contenta, por ella ya no tanto... pero por él me alegro mucho». Además, Alba ha añadido que «no sabía nada» y que está «un poco enfadada». «No me ha dejado tener pareja todo este año porque se moría de celos, y ahora de repente pasa esto... Ni me avisa, ni me coge el teléfono, ni nada... osea, todo muy loco. Este chico no está bien», ha afirmado visiblemente molesta la colaboradora. «No puedes estar calentándome la oreja a mí, a mi padre y a toda mi familia hasta hace cuatro días y estar con ella», ha respondido dejando en el aire la posibilidad de que hubiera habido una reconciliación entre ellos y la buena relación aún existente con su familia.

Por su parte, el verano fue también un momento de inflexión para la vida sentimental de Vanesa Romero que rompía con el productor musical Emilio Esteban a principios de julio, aunque no se supo hasta mes y medio después. La actriz conoció al músico a través de su ex, Alberto Jiménez, con el que tuvo una relación que duró de cinco años. El productor dejó la vivienda que compartían después de dos años en los que también habían vivido varias crisis serias.

Todavía es pronto para vaticinar qué futuro tendrá esta nueva pareja de guapos, aunque a tenor de las imágenes publicadas por las revistas 'Semana' y 'Hola' en exclusiva, parece que de momento va viento en popa y que están centrados en disfrutar el uno del otro mientras siguen evolucionando en sus carreras profesionales.

