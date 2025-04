¿Quién une a la reina Letizia con una 'Gossip Girl'?

Gloria Salgado Madrid Domingo, 16 de junio 2024, 00:15 Comenta Compartir

El nombre de Philippa 1970 está en todos los listados de vestidos para ser una invitada perfecta. Ya el verano pasado triunfó entre las celebridades patrias, desde Eugenia Martínez de Irujo a Paula Echevarría, pasando por la mejor embajadora de la moda española: la reina Letizia.

Pero, ¿quiénes están detrás de la deseada marca? Aquí viene la sorpresa recién desvelada, y es que los artífices de la firma son el prestigioso diseñador de moda Jorge Vázquez y su mano derecha, Pablo Galán, a los que más tarde se sumó Sassa de Osma. A la princesa, una de las mujeres más elegantes, la une una bonita amistad con sus socios. No en vano el vestido para su gran boda religiosa con Christian de Hannover en Lima, donde nació y creció Sassa, lo confeccionó el modista gallego.

Preguntado sobre por qué decidieron no hacer público de quién era la firma en un primer momento, Galán explica que no querían «posicionar la marca en los proyectos que hemos diseñado previamente. Hoy día tampoco creemos que sea interesante que sea público, queremos que la ropa funcione porque gusta no por quien esté detrás de ella», explica tan solo unos días después de una comida organizada con motivo de la colaboración de Philippa 1970 y Bodegas Emilio Moro, para la que han creado una colección de accesorios.

Jorge Vázquez es un prodigio de la creatividad que, además de tener su propia firma y llevar las riendas creativas de la casa Pertegaz, está tras los diseños de Philippa 1970, a los que aporta «el conocimiento de más de estos 20 años de trayectoria. Tejidos, patrón y calidad…..de algo tiene que valer la experiencia», explica a este periódico.El diseñador y Pablo Galán diseñan las colecciones y las llevan a cabo, mientras que Sassa lleva la internacionalización de la marca y las redes sociales, intentando siempre crear un universo Philippa.

Sassa de Osma ha hecho pública su admiración por Jorge y Pablo en varias ocasiones y los diseñadores consideran que «no podrían tener mejor socia ni embajadora de la marca».

Un equipo con un engranaje perfecto del nacen las piezas de la firma española que gustan por sus estampados eclécticos, colores vibrantes y bonitas siluetas, bohemias a la par que elegantes. Un estilo, como su nombre indica, evoca la época de los años 70 y «la búsqueda de lo singular», anota Galán.

Un proyecto con el que han llegado a Estados Unidos y el norte de Europa, además «ya vendemos en tiendas en Brasil y Chile y pronto esperamos dar más buenas noticias», adelanta Galán. Precisamente en EE UU tiene a clientas de la talla de la actriz Kelly Rutherford, la madre de Serena Van der Woodsen en la icónica serie 'Gossip Girl'.