La trama del presunto chantaje al rey Juan Carlos se complica con cheques «relacionados con actividades oscuras»

Joaquina Dueñas Miércoles, 2 de octubre 2024, 12:39 | Actualizado 16:23h. Comenta Compartir

Cuando creíamos que ya se sabía todo sobre el presunto chantaje al rey Juan Carlos, mediante unas fotografías íntimas tomadas durante su relación secreta con Bárbara Rey hace tres décadas, el hijo de la exvedete, Ángel Cristo, se ha descolgado con unas nuevas declaraciones en las que asegura que salvó a su madre de ir a la cárcel por el cobro de unos cheques «relacionados con actividades oscuras». El hijo del domador relata en exclusiva para la revista Lecturas una historia repleta de intrigas, espionaje y juego sucio con la que intentaron tender una trampa a su madre.

Según revela Cristo, todo sucedió en el verano de 1994, cuando ya había tomado, siempre según su versión, las fotografías de su madre y de su regio amante disfrutando de un día de paella en casa de la presentadora. Barbará recurrió a su vecino Eladio para que actuara como intermediario con Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado del Rey Juan Carlos y persona de su máxima confianza, para, supuestamente, pedir una contrapartida económica por su silencio. Sin embargo, algo escamó al entonces Ángel adolescente y decidió escuchar las negociaciones de aquellos encuentros.

El hijo del domador detalla que «pegaba el micro con cinta de doble cara» debajo del sofá y «luego me iba al parque frente a la casa porque eso tenía una distancia limitada de grabación». «Me ponía en un tobogán de metal, y ahí estaba esperando horas, tardes enteras y madrugadas», recuerda. Fue gracias a aquellas escuchas como habría descubierto la trampa que quería tender a su madre. «Mi madre confiaba en la gente equivocada. Se hablaba de cantidades desorbitadas y los cheches estaban relacionados con actividades oscuras. Si los hubiera cobrado, la habrían arrestado en cuestión de horas» ya que, según revela a Lecturas, los fondos de los cheques procedían del tráfico de armas y debían ser cobrados en el extranjero.

A pesar del distanciamiento entre madre e hijo, Cristo reconoce que no se arrepiente de haberla avisado. «Si no llego a estar ahí, mi madre estaría en la cárcel, y eso es algo que no puedo permitir», dice. «No me arrepiento de nada. Lo hice por ella y lo volvería a hacer», subraya.

Sin embargo, para Bárbara Rey, la deriva tomada por su primogénito en los últimos meses solo demuestra que «mi hijo no me ha querido nunca». Así lo recoge la revista Semana en unas declaraciones en las que la exvedete asegura que Ángel Cristo se muestra «cómo es y cómo ha sido siempre. Ya nada me sorprende de él», asegura.

«Ángel ya quería vender eso desde hacía mucho tiempo. En concreto, desde que me las robó (las fotografías) cuando hicimos la mudanza a Marbella, pero nunca pensé que lo llevaría a cabo», explica Rey, que también precisa que «jamás he recibido todo ese dinero que están diciendo. A mí no me ha llegado. Quien sabe si ese dinero se quedó en el camino, en manos de quién sabe…».

De hecho, según su versión, la relación con Don Juan Carlos le perjudicó más de lo que le ayudó: «Desde que yo comienzo mi relación con él a mí me dejan en la calle. Me quitan mis programas de televisión, me quitan mis películas y me quitan todo. Me tengo que poner a hacer revistas, cuando yo estaba en la cumbre de todo». Además, no duda en reafirmar una vez más que decidió hacer las fotografías «para protegerme, nunca jamás para hacer daño al rey Juan Carlos».

En este sentido, reitera que esas imágenes no las tomó su hijo sino otra persona ya fallecida. «Ángel está cometiendo un delito sacando mis cosas privadas. Ese es mi gran dolor», apunta, por lo que tiene previsto recurrir a la justicia, esta vez por vía penal interponiendo una querella por revelación de secretos. Ya a finales de julio, el despacho de abogados de la prestadora interpuso una demanda por la vía civil por vulneración al derecho fundamental, a la intimidad y propia imagen.

Todo este conflicto ha llevado a Sofía Cristo a posicionarse en la defensa acérrima de su madre y a hacer algunas revelaciones sobre su vida familiar que hasta ahora no había hecho públicas, aunque había insinuado en más de una ocasión desde que comenzó el enfrentamiento público con su hermano. Sofía explicó en el programa 'Espejo público' que su hermano «siempre» la ha tratado mal. «Es muy complicado de entender por qué pasa eso dentro de una casa y se repiten determinados patrones», ha explicado. «Si tú vas a una abogada y le cuentas que ahora me ha vuelto a venir todo y si podría denunciar, me dicen que no porque está prescrito y no lo puedes demostrar, te sientes desamparada», precisoó, al tiempo que afirmó que fue su madre quien nunca le dejó tomar medidas legales: «Nunca me ha dejado denunciar, nunca jamás porque 'es mi hijo' me decía».