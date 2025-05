Toño Pérez volvió a MasterChef con una espectacular receta de bloody mary, tomate y helado de cebolleta

Ana Isabel Padilla Macías Martes, 22 de octubre 2024, 12:17 Comenta Compartir

A principios del pasado mes de septiembre, concretamente el lunes 9, las cocinas de MasterChef, el programa de cocina más famoso de la televisión, volvieron a abrirse para acoger en esta ocasión la versión Celebrity, que cumple ya su novena edición.

Así, nuevamente, los tres famosos jurados del programa, Samantha Vallejo Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, volverán a probar las elaboraciones que pongan ante ellos los 16 famosos que se han atrevido a ponerse la chaquetilla y cocinar para los comensales más exigentes.

A pesar de la exigencia de los jueces, siempre hay cabida para momentos de risas y buen rollo, dándose situaciones que relajan el ambiente de la tensión de la cocina. También en esta edición están visitando el programa para ayudar y enseñar diferentes recetas y técnicas a los concursantes famosos y prestigiosos chefs, como es el caso de Toño Pérez, quien estuvo en el último programa.

El extremeño Toño Pérez vuelve a MasterChef

Tras la primera prueba, que se llevó a cabo como siempre en el plató, y la prueba de exteriores, que fue en esta ocasión en Cádiz, los concursantes volvieron a las cocinas para la prueba de eliminación, donde contaron con la visita de un habitual del programa; el reconocido chef del restaurante Atrio de Tres Estrellas Michelín Toño Pérez. Junto al chef extremeño, que puso ante los concursantes un complicado reto, acudió el torero Jesulín de Ubrique, quien fuera aspirante de la octava edición del concurso.

Toño Pérez llegó con su plato de bloody mary con tomate a la plancha y helado de cebolleta que, además de transformar las cocinas en todo un museo, dejó petrificados a los concursantes, y es que solo pudieron ver la receta durante 10 minutos, debiendo acercarse a leerla de uno en uno y administrando el tiempo.

RTVE ha compartido a través de su página web la receta de este plato de alta cocina para todos aquellos que deseen ponerla en práctica en sus cocinas.

Una de las elaboraciones que pusieron ante el chef llegó con dedicatoria incluida. Inés Hernad, la humorista y presentadora española, llamó a su plato 'Tomate extremo y duro', «porque de Extremadura viene Toño, nos trae este platazo, entonces es bun tomate cañero».

El chef preguntó a la concursante si escuchaba Extremoduro. «Hombre claro, Jesucristo García, So payaso… todas estas cosas…» señalaba la concursante mientras los jueces probaban su plato, que recibió muy buenas críticas. Según explicó Jordi, era el más parecido a nivel estético, si bien encontraba dos defectos importantes; «uno que el tomate lo has marcado tanto que te lo has cargado y otro es el equilibrio entre el bloody mary y la remolacha, hay demasiada remolacha, por eso la textura es espesa y se marca demasiado». «tienes mano, haces todas esas elaboraciones, vas creando, vas hablando…» le dice Samantha, a lo que Inés constó que era un «plato muy divertido». Jesulín se vio un poco superado por el picante, mientras que Toño explicó que no le venía mal, ya que el helado de cebolleta, un poco dulce, con el picante funciona.

Toño Pérez, un visitante habitual en MasterChef

Son ya varias ocasiones en las que el chef extremeño ha colaborado con MasterChef, lo que atestigua la buena relación que tiene con el programa del que se ha convertido en todo un habitual.

En el año 2023, en la final del concurso, los aspirantes tuvieron que elaborar diferentes platos creados por Toño, entre ellos una creación de gamba blanca, mantequilla noisette y yuzu.

MasterChef y Atrio

MasterChef ha rodado en varias ocasiones en la capital cacereña, siendo la última el pasado julio, cuando se grabó una prueba de exteriores en el restaurante cacereño. Esta cita congregó en Cáceres además a otros cocineros españoles de la talla de Toño Pérez, como fueron Martín Berasategui, Pedro Subijana, Joan Roca, Elena Arzak, Sergio y Javier Torres y Jesús Sánchez, quienes se sentaron a la mesa a probar las deliciosas elaboraciones que presentaron los concursantes.

En el programa, en el que se disputaban la final Daniel Illescas, Laura Londoño, Álvaro Escassi y Toñi Moreno, se pudo ver a los concursantes al mando de los fogones de Atrio para sorprender a al exigente jurado.

La primera visita de MasterChef a Cáceres se produjo en el año 2015 y en el 2020 la Plaza Mayor acogió otro rodaje, en esta ocasión de la edición 'Vip', en la que concursaban el humorista Florentino Fernández, la periodista placentina Raquel Sánchez Silva, la exministra Celia Villalobos o la presentadora Raquel Mereño, entre otros.

La colaboración con MasterChef ha propiciado que el chef de tres Estrellas Michelín tenga relación con diferentes personajes que han participado en el programa, quienes han visitado el restaurante en varias ocasiones, como hizo la diseñadora y ex concursante de la cuarta edición de MasterChef Celebrity Vicky Martín Berrocal en febrero del presente 2024.

La diseñadora se alojó en el Relais & Châteaux que dirigen Pérez y José Polo en el casco antiguo de la ciudad y se enfundó una chaquetilla blanca para meterse en las cocinas de Atrio junto a Toño Pérez, ayudando en la elaboración de un plato de coliflor con huevo y mozzarella.

