Sofía Loren, operada de urgencia a los 89 años por una rotura de cadera

La actriz Sofía Loren, de 89 años, ha sufrido una caída en su casa de Ginebra y se ha fracturado la cadera y ha tenido que ser operada de urgencia en el hospital. «Afortunadamente todo salió bien y la Señora estará de vuelta con nosotros muy pronto», han asegurado desde su cadena de restaurantes. Aunque la italiana tendrá que posponer sus compromisos porque tendrá que llevar a cabo un proceso de «rehabilitación».

A pesar de su edad, la actriz no para y esta semana tenía previsto inaugurar un nuevo restaurante en Bari, la localidad del sur de Italia. Hace apenas unos días, participó como madrina en el desfile-evento One Night Only, organizado por Armani en el Arsenale de Venecia.

