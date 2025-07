Rosalía responde a Miguel Adrover: «Avergonzarnos los unos a los otros» no es «la manera» de apoyar a Palestina La cantante para los pies al diseñador asegurando que no usar su plataforma para denunciar públicamente la situación en Gaza no significa que no condene lo que ocurre

Gloria Salgado Madrid Jueves, 31 de julio 2025, 14:07 | Actualizado 14:54h. Comenta Compartir

El diseñador Miguel Adrover señaló esta semana públicamente a Rosalía por no denunciar la situación en Palestina, razón que esgrimió para no realizar un estilismo personalizado a la cantante, mostrando en sus redes sociales los correos intercambiados con el equipo de la artista catalana.

La respuesta de Rosalía no se ha hecho esperar y ha utilizado el mismo medio, Instagram, en el que fue señalada por Adrover. La cantante ha publicado en sus historias un escrito en el que deja patente su «tristeza» por verse expuesta e indica que «el hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas, no significa en absoluto que no condene lo que está sucediendo en Palestina. Es terrible ver día a día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan».

«No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento -continúa Rosalía- debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotros)».

La cantante es consciente de que «en un mundo como el de hoy en día todxs vivimos en constante contradicción, yo la primera, y aunque personalmente siempre intente hacer »lo correcto« -usando las palabras que le dedicó Adrover-probablemente no siempre lo consigo, pero en el proceso trato de aprender y mejorar».

«Lamentablemente este texto no es ni será suficiente en un contexto de violencia extrema como el que está aconteciendo», finaliza la cantante antes de querer mostrar su «profundo respeto y agradecimiento a las personas que realmente actúan, como ONGs, activistas, voluntarios, sanitarios, trabajadores, cooperativas, asociaciones y periodistas, dedicando su vida a ayudar en esta causa y muchas otras».

