Rocío Carrasco regresa a televisión por el 8M: «Estamos estudiando la reapertura de mi caso»

Rocío Carrasco visitó el plató de 'Días de tele' en La 1 de Televisión Española para participar en un programa preparado con motivo del Día Internacional de la Mujer con el título 'El día que la mujer alzó la voz'. En el espacio conducido por Julia Otero, la hija de la más grande sorprendió con un nuevo anuncio: «Estamos estudiando la reapertura de mi caso». La madre de Rocío Flores fue una de las principales protagonistas de un programa que comenzó con polémica por un intento de boicot promovido en redes sociales y por el burofax que los abogados de Antonio David Flores remitieron para evitar que pudiera deslizarse cualquier tipo de «imputación de delito falso» contra él.

La mujer de Fidel Albiac hizo un balance de la repercusión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. «Quedaría muy bonito decir que lo he hecho por las mujeres, pero lo hice por mí. Porque lo necesitaba», explicó. «Si he contribuido lo más mínimo a que la sociedad avance de cualquier forma, yo me doy por satisfecha», concluyó.

Y es que, el documental gozó de audiencias poco vistas en los últimos años y durante el mes de su emisión, las denuncias al 016 crecieron un 61 por ciento. «Llega un momento en mi vida en el que me veo obligada a contar determinadas cosas porque yo decido que no quiero seguir viviendo de esa forma», recordó. «Pasó mucho tiempo hasta que tomé la decisión de contarlo todo», aclaró, al tiempo que aseguró que «contarlo ha sido beneficioso, me ha servido de terapia». Y es que, en todo momento su psiquiatra estuvo al tanto de lo que pensaba hacer para la televisión. «Mi psiquiatra me dijo que le parecía maravilloso que hiciera el documental, lo único que me pidió es que fuera sin expectativas», explicó.

El documental marcó un antes y un después en la vida de la hija de Pedro Carrasco y por eso no dudó en enviar un mensaje a las mujeres que se sientan en una relación tóxica: «Abre los ojos, si te están diciendo que por ahí no, será por algo». La sorpresa llegó cuando Julia Otero se interesó por la situación judicial de su caso. «¿Queda algo pendiente?», le peguntó. «No se ha abierto nada, pero estamos estudiando la reapertura. Se está estudiando», le contestó Rocío, que espera tener una segunda oportunidad este 2023.

La hija de Rocío Jurado compartió espacio televisivo con la actriz Leticia Dolera, la cantante y actriz Jedet, la futbolista Aitana Bonmatí y la astronauta Sara García. Este salto a la cadena pública se ha producido después de que trascendiera que Mediaset ha elaborado una lista de 'personajes prohibidos' en la que se encontraría la propia Rocío Carrasco. Una decisión de la nueva junta directiva que supone que los nombres recogidos en el listado no pueden ser los protagonistas de sus informaciones. Junto al de la hija de Rocío Jurado estarían también los de Gloria Camila, Bárbara Rey, Antonio David Flores o Kiko Rivera.