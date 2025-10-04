HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La princesa Leonor y sus compañeros de esgrima, en el campeonato 'Inter-academias 2025'. Ejército del Aire

La Princesa de Asturias participa en un campeonato militar

Leonor se destaca en el 'Inter-academias 2025', que se celebra este fin de semana en Pontevedra, unos 400 jóvenes disputan un campeonato de 16 disciplinas

C. P. S.

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:31

Comenta

La princesa Leonor participa este fin de semana en el Campeonato Deportivo 'Inter-academias 2025', según ha notificado la Casa Real. Celebrado en Marín, Pontevedra, y organizado por la Escuela Naval Militar, reúne a unos 400 jóvenes, además de la princesa, de distintos centros de formación como la Academia General Militar, la Academia Central de la Defensa y la Academia General del Aire, donde está ahora Leonor.

Ejército del Aire

En chándal o en traje de esgrima, la princesa posó con sus compañeros de armas, que competirán en disciplinas como atletismo, baloncesto, voleibol, fútbol 7, balonmano, judo, tiro con aire comprimido, natación, carreras de orientación, concurso de patrullas, pentatlón moderno, triatlón 'cross', pádel, tenis, esgrima y vela.

