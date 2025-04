Patricia Conde acusa a dos compañeros de 'MasterChef' de drogarse

Sara Rubio Blasco Viernes, 2 de diciembre 2022, 11:59 | Actualizado 12:06h. Comenta Compartir

Patricia Conde se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la séptima edición de 'MasterChef Celebrity' y, no precisamente por ser la ganadora del programa, ya que ni siquiera llegó al duelo final, si no por acusar de manipulación al 'talent show' de cocina más famoso de nuestro país y a dos de sus compañeros de drogarse.

Todo comenzó el pasado lunes, cuando Patricia se enfrentó a la última prueba de exteriores, en la que ella, María Escoté y Manu Baqueiro se jugaban una plaza en el duelo final (donde ya les esperaba Lorena Castell, que consiguió proclamarse ganadora del programa). La presentadora, que partía (junto a Isabelle Junot) como una de las favoritas, mostró una actitud extraña e incomprensible y se vió obligada a abandonar durante al menos diez minutos el cocinado. «Nunca en la historia de una final de 'MasterChef' hemos visto a una aspirante así. Una decepción total», dijo un Jordi Cruz muy cabreado. A lo que Patricia respondió: «Estoy muy cansada, no he parado en estos últimos días y solo quiero dormir. Estaba nerviosa, me he sentido bloqueada y me hacía ilusión la chaquetilla, pero sé que ellos se la merecen más y van a luchar más.«

La presentadora intentó explicarse arremetiendo duramente contra el programa en sus redes sociales, pero unos minutos más tarde se arrepintió y decidió eliminar las partes más polémicas del texto, que decían lo siguiente: «Ah, y otra cosa, jefa, dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas. En plan, 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo.» Dando a entender que las pruebas de 'Masterchef' están manipuladas para generar tensión entre los concursantes y dar más emoción al programa.

La actriz no se quedó ahí y fue más allá asegurando que algunos de sus compañeros de edición se drogaban para acudir a las grabaciones del programa. «Yo solo tenía sueño, en mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días.», rezaba el texto que Conde rectificó unos minutos después.

Tras tres modificaciones que sirvieron para rebajar el tono de las acusaciones, el escrito quedó en una crítica velada en la que se puede leer: «Un día alguien dijo «esto es un show más que un programa de cocina». Y además, la actriz añadió: «Me bloqueé ante TANTA presión y me encantaría que no hubiera sido así. Nunca había visto Master Chef, pero les estoy eternamente agradecida por la oportunidad y porque todos me hayan conocido un poco más.»

Respuesta del programa

La productora de 'MasterChef', ShineIberia, se ha visto obligada a emitir un comunicado para aclarar las acusaciones de la actriz. «Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity, comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción».

Un nuevo revuelo que se forma tras la edición 'Celebrity' del programa. Pues la pasada edición, la productora se tuvo que enfrentar a una intensa ola de críticas por permitir que Veronica Forqué, que falleció unos meses después, siguiera participando en el 'talent' a pesar de que la actriz se encontraba sumida en una profunda depresión.