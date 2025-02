Los pañuelos con historia de la chica del turbante

Gloria Salgado Madrid Domingo, 9 de octubre 2022, 00:24 Comenta Compartir

Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Una idea que siempre ha tenido presente la ilustradora Nagore Valera. De pincel inquieto, hace poco más de un año optó por dejar sus láminas en un segundo plano y usar pañuelos a modo de lienzo. El primero, bautizado con el nombre de su progenitora y su abuela, Aurora, tuvo tan buena acogida que le cogió el gusto a plasmar su arte en tela.

«He querido dedicarme a la moda desde que recuerdo, aunque me costó encontrar mi hueco. Mientras buscaba, me dio por colocarme un turbante en la cabeza, lo que se convirtió en mi seña de identidad. Hasta tal punto lo hizo que muchas personas me recuerdan por eso. Mira tú por dónde, con el paso del tiempo, ese turbante acabaría siendo el principio de mi camino de baldosas amarillas», comenta Valera. Un vínculo que viene de lejos. «Mi madre trabajó en el departamento de pañuelos de El Corte Inglés durante más de 40 años y yo, que estudié en un colegio de monjas, me quería diferenciar. Y entonces me ponía pañuelos en la cabeza o en el cuello».

Tras salir de allí, estudió Ilustración de Moda, un oficio que se ve muy bien en la serie de 'Halston' pero que, por desgracia, quedó relegado al olvido hace dos décadas. «Entonces -narra- cambié completamente de sector. He ido haciendo un montón de cosas que no tenían nada que ver con el mundo textil». Así fue hasta que en el confinamiento, cuando creó una lámina para que sus seguidores de Instagram se la pudiesen descargar a modo de regalo en el día de la madre, se dio cuenta de que quería crear algo más especial para el siguiente año. Y surgió la idea de los pañuelos, en los que «entreverar colores con la oportunidad de emocionar».

El pañuelo, que la Real Academia de la Lengua define como un trozo de tela usado para abrigarse o como accesorio en la indumentaria tanto femenina como masculina, era perfecto para su negocio. «No dependes de tallas, es unisex y versátil. Yo quería un producto que pudiera ser muchas cosas en uno y con los tutoriales que hago -en Instagram- tienes la oportunidad de hacerte mil cosas». Un negocio que adereza con la máxima calidad al utilizar la misma seda (skill) que usan en Hermés, pero -aclara con simpatía- «no con el mismo precio», pese al pequeño margen con el que se queda al realizar todo el proceso de fabricación en España, donde tiene artesanos que bordan a mano el orillo (remate de una pieza de tela). En ese detalle es donde se puede ver si es un pañuelo bueno. «Cuando va cosido a máquina, las puntitas pesan y se quedan para abajo. Pero cuando van cosidos a mano, las puntitas siempre quedan para arriba». Como los que le gustaba usar a la reina Isabel II o al periodista Jesús Quintero.

Ampliar Nagore Valera. Olga Vallejo

En el trabajo de Nagore hay otro punto diferenciador, siendo la única persona en España que confecciona pañuelos basados en la colorimetría, es decir, en los tonos que más favorecen a cada cliente. Para conseguirlo de la manera más satisfactoria, cuenta con la colaboración de una asesora de imagen personal, con la que también ha creado unas piezas pensadas en tonos cálidos y fríos ya puestos a la venta en su web, contando con 50 unidades de cada modelo. También se puede solicitar un dibujo concreto con el que contar una historia a través de un pañuelo.

Un producto que donde mejor acogida tiene es el norte de la península. «Valoran mucho más el material y valoran mucho más la exclusividad, allí va a parar el 90% de los pañuelos personalizados», afirma antes de añadir que muchos pedidos vienen de Gijón, Bilbao o Zaragoza. En Suiza también tiene una interesante cartera de 'buenos' clientes. De los que repiten.