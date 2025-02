La diseñadora Naya Ahdab, premio internacional de moda David Delfín talento original

Gloria Salgado Madrid Viernes, 22 de noviembre 2024, 10:57 | Actualizado 11:51h. Comenta Compartir

La joven diseñadora Naya Ahbad ha sido galardonada con el Premio Internacional de Moda David Delfín Talento Original 2024, otorgado por la Diputación Provincial de Málaga a través de Málaga de Moda y La Térmica, centro de cultura contemporánea. Una primera edición del certamen en la que también la gallega Sara Maneiro, graduada en Bellas Artes y especializada en Diseño y Dirección Creativa en Moda por la Universidad de Vigo (ESDEMGA), obtuvo la beca David Delfín para participar como finalista el próximo año.

Nacida en 2002 en Nueva York y de nacionalidad francesa, Naya Ahbad se alzó con el premio por 'Neuroblastome', una colección sobre el viaje de la autoaceptación y la confianza en uno mismo. Naya, graduada en mayo de este año en la prestigiosa escuela Parsons, en París, recibió el galardón, dotado con 10.000 euros, junto a una estatuilla creada por la artista visual Irene Molina. Una pieza moldeada tomando como punto de partida algunos dibujos de David Delfín y la colección Tutti Frutti que el diseñador malagueño más internacional presentó en la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid en 2013.

La diseñadora ha explicado «que se ha concentrado en la idea de que un cuerpo y sus historia puedan se puedan esculpir en una prenda y viceversa, destacando las diferencias y transformaciones de una prenda en contacto con una silueta deformada». Para 'Neuroblastome' ha utilizado colores planos, telas con mucha caída y tonos neutros.

Por su parte, Sara Maneiro fue finalista con 'El objeto sentimental y el hogar', que explora a través de la experimentación con la confección y la gráfica, el concepto del hogar y los lazos sentimentales que desarrollamos con los objetos.

Además de la diseñadora galardonada y la finalista, Milagros Pereda, de la escuela Parsons París, trajo su proyecto titulado 'Distortion'. Nia de Fer, de la Escuela Superior de Diseño; una de las escuelas de la Universidad Ramon Llull de Cataluña, presentó 'To all women, To all mothers' y Hanjiao Wang, procedente de The new School y Parsons París, fue seleccionada por su proyecto 'Dream'. Desde la ESDI de Sabadell llegó Alejandro Abadía Grimaldos con su trabajo 'Lux in Tenebris'.

Los otros tres diseñadores finalistas fueron Andrea Godoy, de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja por su propuesta 'Final, Final, Final', Marín, que llegaba desde la Escuela Superior de Diseño de Madrid con su colección titulada 'La Madrugá' y Mandula Maczkó, de Polimoda, que desfiló con las creaciones de 'To watch and to be watched'.

Un jurado de lujo

Un total de 92 diseñadores enviaron su candidatura, de las cuales el 23% provenían del extranjero, de países como Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Japón. Tras un primer proceso de selección realizado por un comité de expertos, los nueve finalistas defendieron ayer sus propuestas ante el jurado, compuesto por destacados referentes del mundo de la moda. Entre ellos, Rosemary Rodríguez, con una larga experiencia como directora creativa en Paco Rabanne, Thierry Mugler y Christian Dior, además de ser fundadora de la agencia AMA; Patrick Cabasset, editor de moda en publicaciones tan destacadas como L'Officiel de la Mode et de la Couture de Paris, Gap o Vogue Paris; Cristina Baruzzi, partner en Sterling International y reclutadora de talento para Miuccia Prada, Maria Grazia Chiuri o Pierpaolo Piccioli; la diseñadora Juana Martín y Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

El Premio Internacional de Moda David Delfín Talento Original está impulsado por SPAM, el evento de moda organizado por la Diputación de Málaga y su centro de cultura contemporánea, La Térmica, Málaga de Moda y ESMA Events, junto a la curaduría de Charo Mora. Un premio creado para promover la creatividad y el talento emergente en la moda.

Del 18 al 22 de noviembre, La Térmica está siendo el epicentro de la moda con una programación que incluye desfiles, exposiciones, conferencias y encuentros profesionales con la figura de David Delfín como fuente de inspiración, poniendo la guinda con un galardón que honra el legado de uno de los diseñadores más icónicos de España.

Apoyo de la Asociación Creadores de Moda de España

ACME se ha sumado a este proyecto con el firme propósito de amplificar su alcance tanto a nivel nacional como internacional. Un apoyo que refleja su compromiso con iniciativas que no solo suponen una plataforma de lanzamiento para las nuevas generaciones de diseñadores, sino que abogan por la sostenibilidad, la innovación y la integración de nuevos principios éticos y transformadores en el sector.

«David Delfín ha sido una figura sobresaliente y destacada en el panorama de la moda española contemporánea, un creador con un mundo único y singular que abrió nuevos caminos por el que han transitado y transitan muchos creadores. La moda española le debe mucho, y la Asociación Creadores de Moda de España, de la que fue parte muy activa ya que durante años fue miembro de la junta directiva, también. Colaborar en el lanzamiento de este premio ha sido para todos nosotros un honor y un deber», añade Pepa Bueno.

Fundada en 1998 por los diseñadores Modesto Lomba, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, Antonio Pernas, Ángel Fernández Ovejero (Angel Schlesser) y Roberto Verino, desde su nacimiento, la Asociación Creadores de Moda de España trabaja para defender los intereses de las firmas de moda de autor, ofreciendo herramientas para aumentar su competitividad.