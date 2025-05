Marta Luisa de Noruega vivió de niña asustada por un fantasma nazi

Joaquina Dueñas Lunes, 15 de julio 2024, 14:58 | Actualizado 16:12h. Comenta Compartir

Marta Luisa de Noruega no deja de sorprendernos. Nunca ha sido una princesa al uso, lo que le llevó a renunciar a su tratamiento de alteza real para poder hacer su vida independiente reduciendo en todo lo posible sus compromisos oficiales. Entre sus particularidades, siempre ha presumido de su especial sensibilidad sobre lo paranormal. No en vano, ha hecho gala de comunicarse tanto con ángeles como con caballos y tuvo durante doce años una escuela de ángeles de nombre Astarte Education. Ahora, ha dado a conocer un nuevo capítulo de sus experiencias con el más allá revelando las visitas de un general de las SS que le atormentaron durante su adolescencia.

Ha sido durante una entrevista en el podcast 'Mordern Royalty'. La primogénita del rey Harald ha relatado su vivencia en el castillo de Skaugun, propiedad de la familia real, que estuvo habitado durante la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial por el general Wilhelm Rediess, de las Waffen-SS. «El general se aparecía en mi dormitorio todas las noches y me miraba fijamente», ha contado. «Cuando me mudé a esta habitación me dio mucho miedo la oscuridad y había un hombre mirándome», ha recordado. «Se lo dije a todo el mundo. Todas las noches, mis niñeras o mis padres miraban detrás de las cortinas, las abrían y decían: 'Mira, no hay nadie detrás, no hay nadie aquí«', ha detallado.

No fue hasta años después cuando su padre le contó que su habitación de adolescente era la misma en la que habían encontrado muerto al general de las SS. Quien fuera mano derecha de Adolf Hitler en Noruega tuvo una vida de lujo durante la ocupación alemana del país mientras se encargaba de la deportación masiva de judíos a campos de exterminio. Una opulencia que terminó, al igual que la del propio Hitler, suicidándose, tal como explicó el monarca a su hija: «Esa es la habitación donde el general nazi se suicidó». Unas palabras que sorprendieron a la princesa, a pesar de haber llevado siempre a gala su firme creencia en lo paranormal.

Inmune a las críticas, duranta más de una década ofreció cursos en su escuela de ángeles. Incluso la Asociación de Salud Mental Noruega calificó la actividad de la princesa como «fraudulenta». En el amor, también se ha dejado llevar por el corazón. Se casó en 2002 con el escritor, siempre tildado de 'maldito', Ari Behn con quien tuvo tres hijas. En agosto de 2016 anunciaron su divorcio y el día de Navidad de 2019, el exmarido de la princesa se quitó la vida. Para entonces ya era conocido el romance de la hija del rey Harald con el controvertido Durek Verret, un chamán bisexual que se autoproclama «embajador global del amor» con cierta popularidad en Hollywood que ha tenido entre sus clientas a Gwyneth Paltrow.

Por él (y por sus negocios), en 2022 Marta Luisa dejó de ser alteza real y de representar a la corona noruega. Verret ha llegado a insinuar que el cáncer es una elección y en su web vendía un medallón para superar el covid, por lo que haber recibido la visita de un general de las SS suicidado en su habitación parece una anécdota más de su cotidianidad.

