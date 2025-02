Mario Vaquerizo regresa a casa tras su segundo ingreso hospitalario

Ana Isabel Padilla Macías Miércoles, 6 de noviembre 2024, 16:56 | Actualizado 17:48h. Comenta Compartir

Aunque aún no está recuperado del todo y pasará algún tiempo hasta que así sea, Mario Vaquerizo ya está en casa tras su paso por el hospital a raíz de la grave caída que sufrió desde el escenario del festival cacereño Horteralia.

El vocalista de las Nancys Rubias fue ingresado en un primer momento en el Hospital Universitario de Cáceres y días después fue trasladado a Madrid. Si bien en un principio Mario llegó a su casa, tuvo que ser hospitalizado nuevamente a consecuencia de los fuertes dolores y de los problemas de visión que sufría.

Este segundo ingreso ha sido más largo, concretamente ha estado dos semanas hospitalizado mientras se ha estado sometiendo a diferentes pruebas médicas para evaluar las lesiones que sufría en la columna y también los posibles daños que sufría en la visión. Los exámenes dejaron ver que el artista había sufrido una lesión en dos vértebras, diagnóstico que ya conocía tras pasar por el hospital cacereño, y además sufría pérdida parcial en la visión por una condición rara denominada retinopatía de Purtscher, una dolencia que afecta a la retina y puede producirse al sufrir un traumatismo severo, como la caída desde el escenario.

De regreso a casa

Como se ve en unas imágenes de Europa Press, el artista llegó a casa hace ya unos días. Vestido con una sudadera del grupo Maneskin, Mario explicó al medio de comunicación que, si bien ya tenía el alta, continuaba en observación, ya que aún tenían que hacerle más pruebas. «La recuperación va a ser tranquila, voy a dejar de trabajar durante un par de meses, me dedicaré a hacer cosas muy puntuales que me permita un poco esta nueva situación», explicaba Mario, recordando además la gravedad de la caída «podría haber sido mortal o me podría haber quedado en silla de ruedas», señalaba el artista, dando «gracias a Dios» por estar aquí.

A pesar de todo se veía muy optimista ya que, como él mismo comentaba, es «muy pesado» y siempre ha conseguido todo los que se ha propuesto, por lo que está seguro de que conseguirá volver a ver con nitidez.

El marido de Alaska ha compartido a través de sus redes sociales su regreso a casa con una fotografía en la que se le puede ver aún con el collarín.

«¡Por fin en casa! Gracias a todos los profesionales del Ramón y Cajal de Madrid por convertir un hospital en un paraíso. Algo que no es nada fácil. Ahora reposo, más revisiones y paciencia», ha señalado el artista en el texto que acompaña a la imagen.

La publicación ha recibido numerosas reacciones y mensajes, entre los que había un gran número de famosos y conocidos que han querido mostrarle su alegría por su recuperación, como Boris Izaguirre, Ana Torroja, Jesús Vázquez o Mónica Naranjo, entre otros.

Mario ha estado acompañado en todo momento por Alaska en el hospital, con quien celebró Halloween, él como el pijama del hospital y ella con una original vestido cuyo estampado simulaba un cuerpo sin piel en el que podían verse los músculos y algunos huesos y venas.

