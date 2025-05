Letizia lo apuesta todo al negro

S. Rodríguez Viernes, 25 de octubre 2024, 19:41 | Actualizado 20:11h. Comenta Compartir

Cinco meses después del aguacero que bendijo su enlace con el entonces príncipe Felipe, la hoy reina Letizia pisó por primera vez la alfombra azul ... de los Premios que llevan el nombre del heredero de la Corona. Nerviosa y emocionada, aquel día no pudo reprimir las lágrimas al encontrarse frente a un patio de butacas entregado con su paisana, con la periodista ovetense convertida en princesa. De aquella escena se cumplieron este viernes dos décadas, veinte años en los que don Felipe y doña Letizia formaron una familia. Diez como Reyes. Y para celebrarlo, la Reina decidió presumir de hijas. No fue una excepción, lo hace siempre que tiene ocasión, pero las circunstancias –la formación militar de Leonor y la estancia de Sofía en Gales donde estudia Bachillerato–, impiden que el núcleo duro de la Familia Real pase más tiempo juntos. De ahí que doña Letizia no despegara la sonrisa de su rostro durante toda la jornada.

La Reina volvió a apostar todo al negro para su estilismo, con un vestido en el que el protagonismo absoluto lo acaparaba un gran volante sobre cuello asimétrico con la firma de Carolina Herrera. Olvidados ya los tacones imposibles, se calzó unos stilettos de tacón cómodo a juego con el bolso de mano. La melena la llevaba al viento, trabajada con ligeras ondas. Considerada una de las mujeres mejor vestidas, doña Letizia eclipsó a sus hijas, quienes apostaron por el pantalón. La princesa Leonor sorprendió con un traje esmoquín de tres piezas, con chaleco, de color negro. Para su sexta participación en los Premios Princesa de Asturias, el décimo aniversario como presidenta de honor de la Fundación que da nombre a los galardones, la heredera se recogió el pelo en un moño de fiesta, muy distinto al que acostumbra a usar a diario en su formación militar. Ver 16 fotos Los Reyes, la Princesa de Asturias, la infanta Sofía y doña Sofía a su llegada al Teatro Campoamor de Oviedo. EFE Cierra la princesa Leonor estos días doce meses en los que ha dado pasos de gigante en su formación para colocarse, llegado el día, la corona. En su primera ceremonia ya como mayor de edad, asumió mayor protagonismo, tomó más tiempo la palabra, glosó la figura de los galardonados, que hasta ahora hacia el Rey, para orgullo de don Felipe y doña Letizia. Y siempre a su lado, la infanta Sofía, a quien Leonor se agarró continuamente. La hija pequeña de los Reyes brilló con una chaqueta metalizada. Tras dos días muy intensos, que se abrieron con la concesión a la princesa del título de alcaldesa honorable de Oviedo y la medalla de Asturias, la Familia Real se desplazará este sábado a Sotres, donde entregarán el galardón al Pueblo Ejemplar.

