El Kanka apadrina un Festivalino de récord

Ana Isabel Padilla Macías Lunes, 7 de abril 2025, 10:29 Comenta Compartir

Desde el pasado 4 de abril y hasta el día 6, el pequeño municipio de Pescueza, a 53 minutos en coche de la capital cacereña y con una población de unos 150 habitantes según el último censo, se ha celebrado el Festivalino, un festival de música que se organiza cada mes de abril desde el año 2008.

Con un extenso programa, el festival de este año, que se diferencia de los grandes festivales españoles, sobre todo, por no llevarse a cabo en una gran ciudad, está batiendo records de asistencia en su edición con más público habiendo reunido a alrededor de 10.000 personas, contando con un cartel que ha contado, como cada año, con músicos muy conocidos del panorama nacional.

El Festivalino de este año, que celebra su edición número 18, ha estado apadrinado este año por El Kanka, quien iba a haberlo sido ya en el año 2020 pero que la pandemia no dejó que se llevara a cabo, mientras que Las Migas y Cloe Delarosa han sido las madrinas, esta última extremeña que representó a España en el Festival de Eurovisión Junior en el año 2024.

Un festival contra la despoblación

Este popular certamen, que surgió con el objetivo de luchar contra la despoblación y defender la España rural, se cerró con la tradicional plantación de árboles en la dehesa del municipio por parte de los artistas que apadrinan cada edición.

Así, como él mismo ha compartido en sus perfiles en redes sociales, el artista malagueño Juan Gómez, 'El Kanka', ha sido por primera vez padrino, ha plantado una encina y ha ofrecido una entrevista en medio de la dehesa.

En la publicación compartida por el artista se le puede ver en la dehesa junto al cartel que señala el lugar en el que se ha llevado a cabo la plantación.

«Os cuento lo que he hecho esta mañana:

Esta mañana he sido padrino. Quién me lo iba a decir, yo, que nunca he sido apadrinado… Esta mañana he plantado una encina, a posteriori me han entrevistado en medio de una dehesa. Esta mañana he visitado Pescueza, un rural pueblito de Cáceres con menos de 150 habitantes. También, he entonado (bien coreado por las gentes que allí se hacinaban) 5 canciones de mi mejor cosecha en una abarrotada plaza. Justo entre mis queridas Migas y Chloe de la Rosa. Hoy, en definitiva, he formado parte del Festivalino… Os lo debía hace un lustro. Alegría sacar al fin esa espinita», ha explicado el artista en la publiación compartida en su página de Facebook, donde han sido muchos los que le han agradecido su asistencia y han compartido diferentes vídeos de su paso por el festival.

Este festival que goza de gran popularidad ha contado este año con un gran cartel con nombres tan conocidos como Tam Tam Go, Muchachito Bombo Infierno, El Gato con Jotas, Garraspera, Willy Willazo, A garulla, Tocando Techo o Discoplay, entre otros.

Además de la parte musical, el Festivalino ha llevado a cabo a lo largo del fin de semana diferentes actividades como conferencias, pasacalles, representaciones o diferentes talleres artesanales del pueblo de matanza, dulces típicos o labores, entre muchas otras.

Pescueza ha cerrado así su Festivalino más multitudinario. Un pequeño pueblo de Extremadura que acoge cada año a artistas que llegan con el objetivo de regalarles su voz para rivindicar la capacidad del mundo rural para generar proyectos que les den vida, como ha señalado Tina Fernández, la alcaldesa del municipio y también directora del festival en una publicación en Facebook donde agradece la asistencia y trabajo de todos los que han disfrutado y hecho posible este festival.

Temas

Festivalino de Pescueza