Juan Ortega rompe su silencio tras dejar plantada a su novia: «No fue un arrebato»

El pasado 2 de diciembre, todo estaba preparado en Sevilla para celebrar la boda del torero Juan Ortega con su novia Carmen Otte. Pero, en un giro de guión, el novio cambió de opinión y dejó plantada a la que se iba a convertir en su mujer en el altar. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre los motivos y el estado actual de la relación, algunos incluso aseguraban que sonaban campanas de boda de nuevo. Ahora, el torero ha decidido hablar y contar su versión en una entrevista al periodista Carlos Herrera en la cadena Cope.

Tras celebrar la preboda, el torero se levantó a la mañana siguiente en su habitación y tenía clara la decisión, «no fue un arrebato, soy el único responsable». «Llamé a Carmen. Luego a mis padres, y luego al cura. Al final era la persona que nos iba a casar», recuerda el diestro, que no se podía imaginar que su decisión «iba a causar tanto revuelo» e iba a estar presente en toda la prensa del corazón española, las televisiones y las redes sociales.

Ortega ha asegurado que Carmen y él venían arrastrando problemas que eran incapaces de solucionar, pero que hasta ese momento él había encontrado siempre alguna excusa por la que luchar. «Teníamos una relación muy buena, veníamos arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver. Lo asumo y pido perdón. No por la decisión en sí, sino el momento en el que la tomé», lamenta el torero.

«Un matrimonio es lo suficientemente serio como para hacerlo con dudas. No quería traicionar a Carmen ni a mí mismo», asegura Ortega, a lo que añade que: «en esos momentos lo que hubiese sido fácil es tirar para delante. Pensar: 'Ya está todo organizado'. Eso hubiese sido lo fácil. Pero no sé. Yo creo que, si lo hubiese hecho y el día de mañana no van bien y yo me tengo que separar, eso sí que no me lo hubiese perdonado».

Sobre cómo es ahora su relación con Carmen, el torero ha respondido que «solamente puedo hablar bien de ella. Es una mujer 10, extraordinaria, que me ha hecho crecer como persona y torero, al igual que su familia. Siempre me han tratado como un hijo. Y si algo me duele y por algo estoy sufriendo es por haberle hecho daño a unas personas que no son responsables de su decisión», ha asegurado.

«¿Descartas volver a unir tus caminos a los de Carmen?», preguntaba finalmente Carlos Herrera sobre una posible reconciliación. «No te la puedo responder, la quiero mucho y por nada del mundo podría volver a hacerle daño», ha respondido el torero, que ahora está «muy metido» en la nueva temporada y «tremendamente ilusionado». Se va la próxima semana tres o cuatro días a México y después volverá a España.