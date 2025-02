Jada Pinkett lleva siete años separada de Will Smith Revela que cuando sucedió el episodio del bofetón durante la ceremonia de los Oscar de 2022 estaban juntos solo «como familia»

Will Smith y Jada Pinket.

Joaquina Dueñas Jueves, 12 de octubre 2023, 17:12

El próximo marzo se cumplirán dos años del sonado bofetón que Will Smith propinó al cómico Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar de 2022 por una broma de mal gusto sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett. Una agresión que provocó que Smith renunciara a su puesto como miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y que le valió además un veto de diez años sin poder asistir a la gala. Ahora Jada Pinkett ha confesado que en aquel momento llevaba ya varios años separada del protagonista de 'Soy leyenda'. A las puertas de la publicación de su autobiografía, que verá la luz este martes 17 de octubre, ha ofrecido una entrevista en exclusiva a la revista 'People' en la que ha revelado que lleva más de siete años separada de Will Smith y que a aquella ceremonia de los Oscar habían ido juntos «como familia, no como matrimonio».

Ha sido precisamente al recordar aquel controvertido momento cuando la actriz ha explicado que no están juntos desde 2016, aunque los dos habían decidido no hacer público el distanciamiento porque no se sentían preparados para darlo a conocer. Siete años en los que han intentado sin éxito volver a estar unidos.

Sobre los motivos de la separación, Pinkett habla de un cúmulo de «muchas cosas». Ambos se dieron cuenta de que no eran tan felices como antes y se fueron distanciando, a pesar de la promesa que se hicieron de que nunca habría una razón para que se divorciaran.

Los problemas venían de lejos. De hecho, en 2021 Will Smith contó a Oprah Winfrey cómo diez años antes, en 2011, habían tenido una gran pelea tras la fiesta del cuarenta cumpleaños de Jada Pinkett. «Nos dimos cuenta de que era una ilusión que pudiéramos hacernos felices el uno al otro. Así que decidimos que ella se haría feliz a sí misma y yo a mí mismo. Y luego, ya felices, volveríamos a la relación, en vez de exigirle al otro que llenara esos vacíos», explicó el actor. Ahora, en su entrevista, la actriz abunda en el argumento. «Todavía estamos viendo cómo nos arreglamos. Hemos hecho mucho trabajo duro juntos. Sentimos un amor profundo el uno por el otro y vamos a descubrir cómo es para nosotros». Y es que, a pesar de la separación, ninguno de los dos ha solicitado el divorcio.

Intoxicada de amor

Jada y Will se conocieron en 1994, cuando ella se presentó para un papel en 'El príncipe del Bel Air' que él protagonizaba. «Una vez que conocía a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba completamente intoxicada de él y de nuestra dinámica. Realmente sentí que estaba curada. Él se convirtió en mi droga», ha relatado. Una situación que le llevó a abandonar su tratamiento antidepresivo.

El día de Año Nuevo de 1997 contrajeron matrimonio del que nacerían dos hijos, Jaden, en 1998, y Willow, en octubre de 2000. Su imagen pública parecía la encarnación del éxito y del amor incondicional. Sin embargo, han sufrido varias crisis matrimoniales que ellos mismos han contado y han tenido aventuras con otras personas. En el verano de 2020 Jada contó que su relación ya no era monógama y que habían estado a punto de separarse en más de una ocasión. Unas explicaciones que cobran ahora un nuevo sentido tras confesar que la unión se había roto mucho antes.

Todas las miradas están puestas ahora en 'Worthy', su libro de memorias, en el que también hace un repaso de su infancia al lado de unos padres que consumían drogas habitualmente y en el que habla de su lucha durante años contra la depresión y los pensamientos suicidas.

