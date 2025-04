Isabel Preysler: «Las Navidades las vamos a celebrar en Miami todos juntos»

Gloria Salgado Madrid Martes, 5 de diciembre 2023, 10:46 | Actualizado 15:01h. Comenta Compartir

A Mariah Carey le ha salido una dura competidora. Puede que a partir de ahora la Navidad empiece con Isabel Preysler y no con la reedición de la canción 'All I want for Christmas is you'. La bautizada como reina de corazones, relegada a madre de Tamara Falcó en los últimos tiempos, regresa a lo grande de la mano de Disney+ con la docuserie 'Isabel Preysler: Mi Navidad', que se estrena este martes, 5 de diciembre.

Ya lo decía aquel anuncio de 1993 de una famosa marca de bombones de los que Preysler era embajadora, «las fiestas en casa de Isabel son famosas por el buen gusto de la dueña». Y eso es lo que muestra la docuserie en dos episodios de 45 minutos. Un alarde de sus dotes como anfitriona preparando su espectacular vivienda de Puerta de Hierro para las fiestas, pero también aspectos íntimos hasta ahora nunca vistos, como a la 'socialité', en bata, tomando su peculiar desayuno, o fragmentos de vídeos caseros de distintas celebraciones navideñas.

Para presentar un proyecto tan personal eligió un salón del prestigioso hotel Ritz, ambientado con luces tenues y un hilo musical con canciones como 'It's beginning to look a lot like Christmas', de Michael Bublé. Isabel hizo acto de presencia, con retraso, enfundada en un traje dos piezas negro de Michael Kors en el que destacaban los bordados florales en tono beige en el frontal de la chaqueta, a juego con la blusa con cuello rizado, que resaltaba con una gran lazada.

Una bomba de vitamina C para desayunar

La velada de este lunes comenzó con curiosidades sobre Preysler, una mujer de costumbres que siempre desayuna lo mismo. «Agua caliente con lima y unas vitaminas, luego un zumo de pomelo y un kiwi y pomelo otra vez. Semillas de lino, que parece comida de pájaro -señaló entre risas-, y, para terminar, agua de Jamaica». Una bomba de vitamina C a la que añade tostadas cuando va a tener un día intenso.

Un momento el del desayuno en el que «no me gustan que me molesten hasta que termine, aunque mis hijas no lo respetan y los que entran ahora muy a menudo son mis nietos». Esta última palabra cambia la expresión facial y el tono de Isabel Preysler, 'Lala' para los pequeños de la casa. «Se me cae la baba con mis nietos». «Son los únicos que tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana», aclaró sobre los niños, de los que contó anécdotas cada vez que tenía oportunidad.

Una soledad que sí que consigue ya entrada la noche. «Tengo momentos de necesitar mi espacio, de estar sola». También cuando está en pareja, aunque, aseguró, «hay parejas que no entienden eso». Leer, ver una serie, escuchar música, llamar a sus hijos a Miami… «Son mis horas. Está todo el mundo durmiendo y nadie me molesta. Como no bebo alcohol, me preparo yo misma mi Perrier con limón».

Boyer, un «padrazo»

Curiosidades sobre una Isabel que mostró su faceta más emotiva sin tapujos cuando comenzó a hablar de Miguel Boyer, al que calificó de «padrazo» y, «me voy a inventar la palabra -dijo-, celebrón». «Miguel disfrutaba mucho la Navidad, lo pasaba estupendamente con los niños. Preparaba los regalos y sobres en los calcetines con algo de dinero», comentaba la socialité en las pausas de la emisión de pequeños fragmentos de la docuserie, en la que se pueden ver vídeos caseros en los que sus cinco hijos abren regalos ante la atenta mirada del exministro.

Una ausencia que marca la época navideña, al igual que la boda de la marquesa de Griñón. «Este año será diferente porque Tamara ya se ha casado y tendrán que estar también con la familia de Iñigo -Onieva-». Sin embargo, por fin habrá reencuentro. «Las Navidades de este año -desveló-las vamos a celebrar en Miami todos juntos».