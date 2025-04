El hijo de Mette-Marit, investigado por violar su orden de alejamiento más de una vez La expareja de Marius Borg, la 'influencer' Nora Haukland, contará su experiencia con el primogenito de la heredera en un episodio de 'Girls of Oslo'

La historia se complica en torno a Marius Borg, el díscolo hijo de Mette-Marit de Noruega que fue detenido el pasado verano por agredir a su pareja. Después de que el mes pasado volviera a ser arrestado por saltarse la orden de alejamiento al intentar contactar con una de sus víctimas mediante una llamada de teléfono, ahora ha trascendido que la policía de Oslo estaría investigando nuevas violaciones de dicha orden de alejamiento. Así lo ha confirmado la abogada Mette Yvonne Larsen al medio 'Aftenposten'.

Los problemas de Marius con la Justicia están salpicando directamente a los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit, que están recibiendo un aluvión de críticas por no posicionarse públicamente ante unos hechos tan graves. Más aún después de que el medio noruego 'VG' desvelara que el joven fue avisado de su detención el pasado agosto tras haber agredido a su pareja. Al confiscarle el teléfono móvil, la policía encontró el aparato «roto, apagado y sin tarjeta SIM», lo que hizo complicado asegurar su contenido. Un trato de favor que no habría sido el único ya que la revista noruega 'Se og Hø' reveló que las autoridades policiales le advirtieron hace algo más de un año de que su nombre podría aparecer en una investigación relacionada con el tráfico de drogas.

En medio de todo este caos delincuencial, también han salido a la luz las feroces fiestas que el hijo mayor de la princesa Mette-Marit organizaba en Skaugum, la residencia oficial de los herederos al trono noruego. Unos saraos a los que asistían personas con antecedentes penales y en los que llegaron a robarse objetos pertenecientes a la corona. La prensa local publicó también que la casa roja en la que vivía el joven, adyacente a la vivienda privada de los príncipes, fue destruida por él y sus amigos.

Aunque de cara a la galería, la postura de su madre y del heredero sigue siendo la de la discreción, de puertas para dentro ya han tomado las primeras drásticas decisiones. Hace unos días, el príncipe Haakon prohibía la entrada de Marius a Skaugum y poco después publicaba una oferta de empleo para buscar a un coordinador de operaciones en la residencia oficial. Una persona que se encargará de la gestión integral y mantenimiento de la residencia oficial y que desempeñará «un importante papel con la responsabilidad en la construcción y explotación técnica de las propiedades, así como servicios de limpieza en un entorno único«.

Toda una historia que ha abierto el debate sobre la monarquía en Noruega y que no tiene visos de calmarse. Menos aún después de que se conozca que parte de esta truculenta historia va a ser televisada en uno de los capítulos de la serie 'Girl of Oslo'.

Además de por la agresión a su pareja el pasado agosto, Marius Borg está siendo investigado por dos acusaciones adicionales por violencia contra dos de sus exnovias, Juliane Snekkestad y Nora Haukland. Esta última es una reconocida influencer protagonista de la serie de Prime Vídeo 'Girls of Oslo', que estrena nueva temporada. La joven acudirá a su presentación y la organización ha pedido a la prensa que no haga preguntas sobre su relación con Marius Borg. «La situación es difícil para todos los involucrados», han explicado. Y, mientras han solicitado a los medios que remitan los cuestionarios para su aprobación previa, han aprovechado la oportunidad de promoción invitando a los espectadores a ver uno de los episodios en los que se «ofrece una breve visión de la experiencia de Nora en la situación» con el hijo de Mette-Marit. «Más allá de esto, no queremos hacer comentarios sobre el caso, ya que se trata de un proceso legal en curso», han zanjado.

