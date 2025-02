Gisele Bündchen, embarazada de su tercer hijo, el primero con su actual novio

R. C.

Joaquina Dueñas Martes, 29 de octubre 2024, 12:19 Comenta Compartir

Gisele Bündchen está embarazada del que será su tercer hijo, el primero junto a su pareja actual, el profesor de Jiu-Jitsu Joaquim Valente. Según ha revelado la revista 'People', la pareja está «feliz por este nuevo capítulo en sus vidas» y esperan poder crear «un ambiente tranquilo y cálido para toda la familia». Además, el medio ha avanzado que la supermodelo brasileña, que ya estaría entre el quinto y el sexto mes de embarazo, está planeando «dar a luz en casa» y que esperará al nacimiento para conocer el sexo del bebé.

La maniquí y el instructor de artes marciales llevan juntos desde junio de 2023. «Empezaron como amigos, pero llevan más de un año saliendo en serio», ha comunicado una fuente a la revista estadounidense. «Ella está emocionada por el bebé y se siente bien», ha añadido. «Gisele está muy feliz en Miami. Disfruta de su vida allí. Todos están prosperando», ha detallado.

Gisele tiene dos hijos fruto de su matrimonio con la estrella de fútbol americano Tom Brady, Ben, de 14 años, y Vivian, de 11. La pareja anunció su separación en octubre de 2022 y, a pesar del conciliador comunicado con el que dieron la noticia, la supermodelo hizo declaraciones que causaron gran revuelo al insinuar que se sentía atrapada en la relación: «Cuando amas a alguien, no lo metes en una cárcel y le dices: 'Esta es la vida que tienes que vivir'; lo liberas para que sea quien es, y si tú quieres volar en la misma dirección, eso es increíble». «Con el tiempo nos dimos cuenta de que queríamos cosas distintas y de que hay que tomar decisiones. Eso no significa que no quieras a esa persona», explicó.

Temas

Gisele Bündchen