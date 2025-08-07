HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
Gabriella Guilén posa en el photocall de Ingancia sin Fronteras en Marbella. Instagram

Gabriela Guillén confirma que Bertín Osborne está «viendo más» a su hijo

La madre del hijo menor del cantante habla de «relación cordial» y explica que «todo se va asentando»

Joaquina Dueñas Gil

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:00

Gabriela Guillén ha visitado Marbella donde ha asistido a la cena solidaria de Infancia sin Fronteras. Allí ha reaparecido ante los medios y ha subrayado que tiene «una relación cordial» con Bertín Osborne, el padre de su hijo, después de las diferencias que vivieron durante el embarazo y después del nacimiento del bebé. «Es lo que debería de ser por el peque. Yo creo que todo se va asentando un poco», ha explicado. En este sentido, ha confirmado que «él está en contacto» con el niño y «le está viendo más».

Al conocer el embarazo de Gabriela, el primer impulso de Bertín fue anunciar que no pensaba ejercer de padre, aunque se haría cargo de las necesidades económicas. Tras el nacimiento, hubo meses de tensión hasta que el cantante confirmó que había conocido al bebé. Pero las tensiones continuaron porque, aunque él insinuó que había un contacto más o menos habitual, Gabriela no dudó en precisar que solo se habían visto una vez. Ahora, parece que eso ha cambiado y que padre e hijo disfrutan de su mutua compañía con cierta frecuencia.

Sobre la posibilidad de que el niño pase unos días con Bertín durante el verano, Gabriela ha dicho: «Eso deberíamos de preguntárselo a él. Ojalá que sí, así disfruta un poquito más de él y me deja a mí también. Pero bueno, él está también él liado con sus niños». En todo caso, también ha destacado que está «contenta» y que quiere «disfrutar a tope de mi peque y pasar el fin de semana y todo el verano con él, porque la verdad es que trabajo mucho y echo de menos pasar tiempo con él». «O sea que egoístamente prefiero que esté conmigo, la verdad», ha concluido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  6. 6 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  7. 7 La popular fiesta de un pueblo de Badajoz, nominada a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic
  8. 8 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres
  9. 9 Herida una joven de 23 años al impactar su patinete con un coche en una rotonda de Cáceres
  10. 10 Cuatro furtivos se desplazan desde Jaén para cazar ciervos en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Gabriela Guillén confirma que Bertín Osborne está «viendo más» a su hijo

Gabriela Guillén confirma que Bertín Osborne está «viendo más» a su hijo