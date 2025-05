La durísima confesión de Julián Muñoz tras su ingreso hospitalario: «Tengo un cáncer galopante»

Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella.

La preocupación por el estado de salud de Julián Muñoz no cesa, menos aún después de que la prensa recogiera sus primeras imágenes en la calle tras haber permanecido ingresado en estado grave durante casi un mes. Visiblemente desmejorado, el exalcalde no ha querido hacer declaraciones a los reporteros, aunque sí que habló con uno de los periodistas con quien mantiene una buena relación a quien le confesó: «Aquí estamos, llevándolo, con un cáncer galopante». Y es que, aunque desde su entorno no habían precisado los detalles de su dolencia, sí que habían transmitido que la situación era «grave» e «irreversible».

Julián está recibiendo en estos difíciles momentos el apoyo de toda su familia, incluido el de su exmujer, Maite Zaldívar, que, aunque no ha entrado a valorar el diagnóstico del exalcalde, sí que ha dejado claro que permanece a su lado. «Estamos todos con él, toda la familia nos llevamos bien y en este momento tenemos que estar todos unidos. Hemos hecho una piña completamente», ha dicho.

