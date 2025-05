Dani Martín se enreda en la locura de su despedida

joaquina dueñas Domingo, 11 de diciembre 2022, 11:55 | Actualizado 20:58h. Comenta Compartir

Entre el «Nos vemos dentro de unos años. Sed felices», y un «Todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post, sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir. Ni me retiro de la música ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona» apenas han transcurrido unas horas. El tiempo suficiente para que los seguidores del cantante Dani Martín -ex componente de El Canto del Loco- pasaran de la tristeza a la alegría, no sin cierta confusión a través de las redes sociales. Con la primera frase alegaba a su adiós indefinido dentro de un sentido discurso publicado en sus redes. El músico argumentaba que no va «seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaetón que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros». El que fuera vocalista del Canto del Loco asegura que en estos momentos «pienso seguir siendo quien soy, y sólo voy a mejorar como persona».

Pero este domingo por la tarde, el propio Dani Martín publicaba un video haciendo referencia al mensaje que compartía pocas horas antes. «Últimamente hay una especie de clickbait para sacar las cosas de contexto», añadía en su aclaración.

Para evitar cualquier especulación, el cantante insistió que no hablaba desde el enfado y que su voz ronca se debía a que se acababa de levantar, poco después del mediodía. «Necesitaba descansar y es lo que necesito como todos cuando acabamos una gira, cuando he acabado una etapa. Hay que vivir y hay que disfrutar para empezar otra. Sobre todo, la gente que nos dedicamos a cosas creativas. Pero nada más. Así que no digan cosas que no son ciertas», explicó. «Como voy a dejar yo la música. Me muero», insistió.

El ex-miembro de El Canto del Loco echó la culpa a las redes por mal interpretar su mensaje inicial tras un concierto

El cantante había ilustrado su despedida con unos vídeos en los que se le podía ver saltando a la comba y actuando en salas como La Riviera, y con la que fuera su banda antes de lanzarse en solitario. Así, se abre a sus seguidores mientras repasa el que ha sido su recorrido profesional. Un vídeo en el que también hay espacio para sus fans con imágenes de algunos de ellos esperando para entrar a un concierto.

Dani Martín daba «gracias por todo» y reconoce que «jamás pensé que pasara nada de lo que ha sucedido en esta gira», que ha terminado en La Rivera, algo que dice, era «necesario» para él. Para volver a convertirse en Daniel, «volver a la realidad».

«Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout», llegó a publicar el artista que comenzó a recibir miles de comentarios y reacciones de seguidores y amigos para los que sus canciones forman parte de la banda sonora de su vida.

Temas

Dani Martín