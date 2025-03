Dani Martín estrena canción con mensaje a Ester Expósito: «Me tiene muy loco»

Joaquina Dueñas Madrid Martes, 20 de febrero 2024, 12:56 | Actualizado 18:58h. Comenta Compartir

Hacer canciones con mensaje está de moda y si Dani Martín quería que su último tema se hiciera viral, lo ha conseguido con creces gracias al sorprendente mensaje que manda a Ester Expósito. «Pellízcame, que he visto a Ester Espósito. No la conozco en persona pero me tiene muy loco», dice la canción con la que ha recuperado sonidos que recuerdan a su andadura en 'El canto del loco'. Pero el madrileño no se queda ahí. «La miro a ver si me mira y pasa de todo», continúa. «Mírame un poquito, hija Ester, venga hazlo por mí, atrévete», entona.

El cantante nombra también a Los Ronaldos, Greenday, Hugo Silva, Arón Piper, Leiva o Coldplay, pero estos nombres no están teniendo la misma repercusión que el de la joven actriz, ni son el título de la canción. Y, aunque parece que no se conocen en persona, esta no es la primera vez que interactúan.

Dani Martín ya agradeció públicamente a Expósito que utilizara música suya en sus historias de Instagram, mientras que ahora es ella la que ha agradecido al cantante tan grata sorpresa. «Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro», le ha escrito.