Conmoción por la muerte de Liam Payne en un hotel de Buenos Aires

Joaquina Dueñas Jueves, 17 de octubre 2024, 12:56 | Actualizado 19:46h. Comenta Compartir

La repentina muerte del excomponente de One Direction Liam Payne a los 31 años desencadenó una avalancha de reacciones y de condolencias. Los millones de admiradores del grupo que se separó hace ya casi una década no podían creer la noticia. Fueron muchos los que se congregaron a las puertas del hotel en el que falleció el joven artista para participar en una vigilia improvisada. Las redes sociales también se llenaron de mensajes de incredulidad y numerosos rostros conocidos quisieron despedirse de Liam públicamente.

«Perturbada» por la noticia decía estar Paris Hilton que enviaba a los seres queridos del artista sus «condolencias y amor». Max George, miembro de The Wanted se mostraba «devastado». «Liam me brindó un apoyo increíble durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. Nunca lo olvidaré. Mis pensamientos están con su familia, amigos y fans en este momento», escribía. Y así cientos de mensajes como el del guitarrista del grupo Dan Richards, que calificaba la situación de «surrealista»; o los también artistas Corbyn Besson, exmiembro de la banda Why Don't We; Liam Gallagher, de Oasis; el productor musical Zedd, los Backstreet Boys e incluso Anne Twist, la madre de quien fuera uno de sus compañeros de banda, Harry Styles.

Apenas pasaban cuatro minutos de las cinco de la tarde del miércoles 16, hora local en Buenos Aires (las 20:04 en la España peninsular), cuando una llamada a las autoridades alertaba de un altercado en un hotel del barrio de Palermo. «Tenemos a un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Necesitamos que venga alguien», decía un empleado del establecimiento. Instantes después, desde el mismo lugar, advertían del riesgo de que pasara algo porque la habitación tenía balcón, temiendo la tragedia que estaba por venir.

Finalmente, se confirmaba la triste noticia. Liam Payne había muerto al caerse de un tercer piso, situado a unos 14 metros de altura. El cantante había sido encontrado sin vida en el patio interior del hotel bonaerense en el que se alojaba, donde se ubicaba una cafetería. Hasta allí se trasladaron los servicios de emergencias que solo pudieron certificar su muerte. El jefe del servicio de urgencias médicas de la ciudad, Alberto Crescenti, declaró a los medios locales que el cantante había sufrido «lesiones muy graves incompatibles con la vida a consecuencia de su caída» y que no hubo «posibilidad de reanimación».

Autopsia

Las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Liam a cuyo cuerpo se le realizará la autopsia. En este sentido, Crescenti precisó que hay que «esperar la autopsia, pero de acuerdo a lo que vio el equipo, tenía fractura de base de cráneo».

Payne saltó a la fama con apenas 16 años gracias a su participación en 'The X Factor'. Era la segunda ocasión que se presentaba al casting del programa y esa vez sí que logró impresionar al jurado. En el programa se produjo el encuentro mágico con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, que gracias a la visión de Simon Cowell, se convirtieron con One Direction en un fenómeno mundial.

Después de seis años juntos, Payne comenzó su carrera en solitario en 2016 junto a la discográfica Capital Records, aunque actualmente no pasaba por su mejor momento. En agosto tuvo que suspender su gira por motivos de salud y eran conocidos algunos de sus trastornos de salud mental como agorafobia o ansiedad. También era pública su adicción a las drogas y al alcohol.

Desde principios de octubre, Liam estaba en Argentina, donde el pasado día 2 acudió a ver un concierto de su excompañero Niall Horan que ahora llora su muerte. Deja un hijo de siete años, fruto de su relación con Cheryl Cole. Tras la ruptura con la madre de su hijo, comenzó a salir con la modelo Maya Henri, con quien mantenía una dura batalla legal actualmente. La pareja se separó estando ya comprometida cuando el artista conoció a Kate Cassidy, su novia con la que había viajado a Argentina, pero que había regresado a su casa días antes del incidente.