Muere el cantante Liam Payne, exmiembro de One Direction

El cantante británico Liam Payne, antiguo miembro de la mundialmente exitosa 'boyband' One Direction, falleció este miércoles a en la ciudad de Buenos Aires tras caer -por causas todavía desconocidas- desde el tercer piso de un hotel donde supuestamente se hospedaba. Según ha informado la policía argentina, el artista habría caído desde el balcón que había en la habitación en la que se estaba quedando. La revista musical Billboard había publicado días antes que Payne, de 31 años, había asistido el pasado 2 de octubre a un concierto de su excompañero de banda Niall Horan en la capital argentina.

La Policía bonaerense se desplazó hasta el hotel en el que se alojaba Payne, CasaSur Palermo en el centro de la ciudad, tras recibir una llamada alertando de un incidente. En este aviso, aseguraban que había un «hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas y alcohol». Al llegar al lugar de los hechos junto con una ambulancia, localizaron el cuerpo del cantante en el patio interior del hotel, apuntó el diario Clarín. Según informó el gerente del lugar, llamaron a los servicios de emergencia al escuchar un fuerte ruido proveniente del patio interior, donde la policía encontró que un hombre había caído del balcón de su habitación.

Según informó a la cadena local TeleNoticias el director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Buenos Aires, Alberto Crescenti, los servicios de emergencias tardaron menos de diez minutos en llegar tras recibir un aviso pasadas las 17:00 horas. Pese a esa rapidez y tratar de hacer al joven músico algunas maniobras cardiorespiratorias, no pudieron reanimarle «al presentar lesiones incompatibles con la vida producto de su caída», informa Europa Press.

Y aunque todavía quedan esclarecer el contexto y las causas de la muerte del cantante británico, que logró el éxito dentro de la industria musical gracias a One Direction, Payne ya había hablado publicamente sobre sus problemas de salud mental y el consumo de alcohol para hacer frente a las presiones de la fama.

Una de las 'boy bands' más exitosas

Payne, de 31 años y que deja un hijo, se dio a conocer tras su participación en el programa 'The Factor X'. Allí conoció al resto de miembros de One Direction: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Thomlinson. Fruto de aquel encuentro -quedaron finalmente terceros en aquel concurso- nacería una de las 'boy bands' más famosas de este siglo y que sumaría éxitos por todo el mundo. Solo en una de sus giras internacionales, entre 2013 y 2014, recaudaron casi 300 millones de dólares y a sus conciertos asistieron tres millones y medio de personas.

Ampliar Los miembros de la banda One Direction en una imagen de 2012 (el fallecido Liam Payne es el segundo por la derecha). RTVE

Fundada en 2010, la banda lanzó a mediados de 2011 su primer sencillo, 'What Makes You Beautiful', con el que lograron debutar en el número uno de las principales listas del Reino Unido e Irlanda, países de donde eran nativos sus miembros. Además de obtener varios premios con su lanzamiento, su primer álbum, 'Up All Night', les llevó a la posición número uno de la prestigiosa lista musical Billboard 200 y convirtió a One Direction en el primer grupo británico que alcanzaba el número uno con su primer disco -en un solo año vendieron siete millones de copias-.

Tras cuatro álbumes publicados que les depararon múltiples éxitos y les consolidaron como un fenómeno mundial, sobre todo entre el público juvenil, la salida del grupo en 2015 de Zayn Malik para emprender su propia carrera como cantante marcó el devenir del grupo. El resto de componentes siguió adelante e incluso lanzó un quinto disco a finales de ese año, en el que además ganaron por segundo ejercicio consecutivo el American Music Awards como mejor artista del año. Pero desde entonces acordaron una pausa «indefinida» y cada uno trabajó por separado.