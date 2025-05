La Condesa se enamora del Helga de Alvear La diseñadora no ha dejado la oportunidad de visitar el museo cacereño

Ana Isabel Padilla Macías Lunes, 5 de mayo 2025, 11:04

La diseñadora de moda pacense Marina Conde, más conocida como La Condesa Conde, la creadora de las chaquetas españolas más famosas, estuvo presente a mediados del pasado mes de abril en la iniciativa 'España está de moda' promovida por Telva en toda España para acercar la moda y la cultura a sus lectores.

Durante el evento se celebraron dos mesas redondas, teniendo como escenario el museo Helga de Alvear. En las citadas mesas se habló de diferentes temas como gastronomía, cultura y sobre el patrimonio de la región contando con ponentes como el chef cacereño Toño Pérez, el secretario general de Economía de la Junta, Víctor Píriz, la periodista Pilar Armero, el arquitecto Carlos Martínez Albornoz, el diseñador Jorge Redondo o el escritor Jesús Sánchez Adalid. Por la noche hubo una cena en la Casa Palacio Huerta del Conde a la que asistió la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Entre las muchas personalidades que estuvieron presentes se encontraban la placentina Sandra Majada, más conocida en redes como La Invitada Perfecta, los influyentes Sancha, la estilista Emma Prieto o Marina Conde, la reconocidísima diseñadora de moda famosa por sus inconfundibles chaquetas, más conocía como La Condesa Conde, quien se enamoró del museo.

En un vídeo que ella misma compartido en sus perfiles personales en las redes sociales, se la puede ver paseando por las distintas salas y pisos que componen el museo y junto con diferentes esculturas, así como con la icónica lámpara roja con la que todo el mundo que pasa por el museo se fotografía.

La Condesa se ha sentido sorprendida y satisfecha con la visita, como ella misma ha expresado en el texto que acompaña el vídeo compartido:

«Ai Wei Wei, Klein, Kandinsky, Picasso, Hirst... Una lista interminable de name dropping de artistas de primer nivel que incluye a mi favorito del arte moderno: Olafur Eliasson. Todos ellos conviven en el Museo Helga de Alvear @museohelgadealvear . Una locura maravillosa que no te esperas en pleno casco histórico de Cáceres. Julia Cameron, autora de «El camino del artista» —tan en boga ahora gracias a Doechii— dice que cada semana deberíamos regalarnos una cita creativa en solitario para alimentar nuestra creatividad. Pues bien: el Helga de Alvear no alimenta, nutre. Y además te deja las neuronas haciendo palmas. Visita imprescindible si estás en fase de reconstrucción, reinvención… o simplemente con ganas de sentirte inspirada otra vez».

También el día siguiente del evento La Condesa compartió diferentes imágenes del mismo donde se la puede ver, además de en el museo, paseando por el inigualable Casco Antiguo de la ciudad cacereña con un texto en el que agradeció que contaran con ella para el evento.

«Ayer viví 24 horas intensas y preciosas en Cáceres. Paseo por el casco antiguo, visita al museo de arte moderno Helga de Alvear (impresionante), y por la noche… fiestón con @telva celebrando que #extremaduraestademoda. Gracias a @olgaruiz_telva por ser una enamorada de nuestra tierra, a la presidenta de la @junta_ex @mariaguardiolam por representarnos tan bien y a mis compañeros de mesa diseñadores de la tierra con quienes comprobé, una vez más, que los extremeños son la gente más maja del mundo. Gracias por contar conmigo en un evento tan especial», escribió Marina Conde.

Enamorada de su tierra

Aunque no resida en su Extremadura natal, Marina Conde ha demostrado en muchas ocasiones que nunca olvida sus raíces y siempre ha estado vinculada a su tierra.

Nacida en Badajoz, siempre que puede se deja caer por su ciudad y pasa por su antiguo barrio; San Roque. Tal es el vínculo con su ciudad que en el año 2018 dedicó una colección a la 'Piscina Conde', una piscina de Pardaleras que abrieron sus abuelos, conservaron sus padres y en la que echaban una mano durante el verano en su adolescencia, un negocio que se encontraba frente a la plaza de toros y que aún es recordado por muchos pacenses.

Además, La Condesa ha participado en numerosos eventos celebrados en Extremadura, como en la XVIII Feria de la Belleza, Moda y Cosmética en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) del pasado 2024, donde presentó una colección de sus conocidísimas chaquetas La Condesa Conde, las cuales iban acompañadas con refajos y complementos extremeños.

Además, en la última edición de FITUR, siendo la segunda vez que lo hacía, fue la encargada de vestir a los azafatos del stand de Extremadura, así como fue quien elaboró los elegantísimos uniformes con los que se viste el personal del edificio Las 3 Campanas, de Badajoz, que reabrió el pasado año.