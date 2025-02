El calendario Pirelli rinde homenaje al mundo de la música

Joaquina Dueñas Martes, 30 de noviembre 2021 | Actualizado 01/12/2021 16:03h. Comenta Compartir

Después de casi dos años de pandemia mundial en los la música ha sido unos de los sectores que mayor varapalo económico han tenido que afrontar, con la suspensión de todos los grandes eventos, el calendario Pirelli ha decidido hacer un homenaje a los músicos y lo ha hecho de la mano de uno de ellos, Bryan Adams que, además de hacer las fotografías, le ha puesto banda sonora.

Una edición muy especial que regresa tras suspenderse la del año pasado por la crisis sanitaria del coronavirus. Lejos de los doce meses con sus doce fotrogrrafías, el calendario Pirelli son 160 páginas con más de 70 retratos en los que el cantante y compositor canadiense ha creado la obra 'On the road' en la que ha intentado reflejar lo que supone para los músicos el tiempo que pasan sobre el asfalto, de gira. «Sería muy muy difícil resumir todo lo que sucede en la carretera en un par de días», ha dicho Adams.

Por eso, trató de representar algunos de los aspectos, los más íntimos y personales, entre los que hay curiosidades como que los músicos nunca ven realmente las fachadas de los edificios, sino la parte trasera, las puertas que llevan al escenario, el backstage o los sótanos de los edificios. «Vas desde la puerta del escenario a la puerta del coche a la puerta del hotel a la puerta del tren a la puerta del autobús, así que son un montón de puertas, pero siempre se trata de viajar», ha explicado el artífice del calendario.

Artistas de ayer y hoy

Ante el objetivo, artistas reconocidos internacionalmente como la rapera Saweetie que es la imagen del mes de abril. Junto a ella, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, St. Vincent y Kali Uchis y como guinda, los veteranos e incombustibles Cher e Iggy Pop.

Es su 48ª edición del calendario, las imágenes retratan momentos de la vida de los artistas en gira, con los largos recorridos de una ciudad a otra, los momentos de soledad en las habitaciones de hotel, los ensayos, los conciertos e incluso la tensión previa a cualquier actuación. Las fotografías se tomaron en apenas tres días, en el Palace Theatre y el hotel Chateau Marmont de Hollywood, en Los Ángeles, y en el hotel Scalinatella de Capri.

Como no podía ser de otro modo, Bryan Adams también ha creado una canción para poner la banda sonora al calendario Pirelli de este año, que coincide con el 150 aniversario de la compañía. Y si las instantáneas las tomó en solo tres días, el tema musical, con el mismo título, 'On the road', lo compuso en un solo día de inspiración, según él mismo ha confesado.

En 2015, el reconocido almanaque, que ha retratado a todas las grandes estrellas internacionales del cine o la pasarela, daba un giro de timón y abandonaba los desnudos de manera definitiva después de algunos amagos años antes. Un cambio que ha conseguido afianzar con propuestas artísticas como las de 2022 combinando el arte con nombres de relumbrón.