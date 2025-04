Belén Cuesta da la bienvenida a su primera hija

Joaquina Dueñas Jueves, 21 de diciembre 2023, 13:22 Comenta Compartir

Belén Cuesta ha dado la bienvenida a su primera hija, sobre la que no han trascendido más detalles. Ha sido la revista 'Lecturas' la que ha adelantado la feliz noticia del nacimiento de la primogénita de la actriz. Siguiendo su habitual discreción, la sevillana no se ha pronunciado al respecto. De hecho, no fue hasta el pasado mes de septiembre, estando ya de seis meses, cuando se animó a compartir con sus seguidores su embarazo. «Esta nueva forma me tiene con los pantalones desabrochados y el corazón fuerte de amor como nunca», escribía junto a una fotografía en la que se podía apreciar la barriguita.

Era en octubre cuando con un ceñido vestido negro anunciaba: «La bambina y yo», con lo que pudimos saber que el bebé que estaba en camino era una niña. El pasado 10 de diciembre volvía a lucir curvas premamá en dos fotografías en las que aparece mostrado su avanzado estado de gestación. Esa es la última publicación de la intérprete hasta el momento. A buen seguro estará disfrutando de su bebé que ha nacido justo a tiempo para poder vivir las primeras navidades junto a su madre.

Temas

Belén Cuesta